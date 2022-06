Maroc: Casablanca - Rencontre en hommage à l'historiographe du Royaume, Abdelhak El Mrini, le 11 juin

Casablanca — La salle de conférences de la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca abritera, le 11 juin, une rencontre en hommage à Abdelhak El Mrini, porte-parole du Palais Royal et historiographe du Royaume.

Organisée par la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, la Fondation Mohamed Zerktouni pour la Culture et la Recherche, et la Fondation Abdelhadi Boutaleb, cette rencontre réunira des chercheurs et historiographes marocains ainsi que des personnalités culturelles et médiatiques nationales.

Selon les organisateurs, la rencontre sera marquée par les interventions d'une pléiade d'universitaires et d'intellectuels, tels que Mohamed Chawki, directeur de la Fondation Abdelhadi Boutaleb pour la culture, la science et le rayonnement intellectuel, Bouchaib Fekkar, le conservateur de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, AbdelKarim Zerktouni, président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, et Majid Boutaleb, président de la Fondation Abdelhadi Boutaleb pour la culture, la science et le rayonnement intellectuel.

Le programme de la rencontre comprend également la présentation de témoignages et d'interventions de MM. Mustapha Chebbi, président de l'Association marocaine de composition, de traduction et d'édition, Mohamed Maarouf Deffali, professeur d'histoire à l'Université Hassan II de Casablanca, et de Mme Najat El Mrini, professeure de littérature arabe à l'Université Mohammed V de Rabat.

Né à Rabat en 1934, Abdelhak El Mrini a obtenu une licence en Lettres de la Faculté des Lettres de Rabat en 1962. En 1989, il a obtenu un Doctorat d'Etat en Lettres de l'Université Sidi Mohamed Benabdellah de Fès.

Aux côtés de son travail dans le domaine de l'éducation durant plusieurs années et des hautes fonctions qu'il a occupées, M. El Mrini est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "L'Armée marocaine à travers l'Histoire" paru en 1968.