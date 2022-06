Gabon: Le Président de la République échange avec le Vice-Président de la République de l'Inde

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour, au Palais Rénovation, avec Monsieur Venkaiah Naidu, Vice-Président de la République de l'Inde à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires en séjour dans notre pays du 30 mai au 1er juin 2022.

Le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Gabon et l'Inde, l'actualité internationale et les questions sécuritaires ont été abordés par le Président de la République et son hôte.

Intéressé par le modèle économique gabonais et se félicitant de l'implantation dans les Zones Economiques de Nkok et d'Ikolo d'une cinquantaine d'usines indiennes œuvrant dans des domaines variés, le Vice- Président Indien a exprimé la volonté des autorités de son pays de développer davantage les partenariats entre les deux pays.

La consolidation de la coopération bilatérale a ainsi été longuement évoquée par les deux hommes d'Etat, notamment dans les secteurs de la Formation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Santé, de l'Industrie pharmaceutique, des Mines, de l'Energie solaire, des Nouvelles Technologies, des Transports et de l'Agro-alimentaire.

Le Vice-Président de l'Inde a également saisi le cadre de cette audience pour d'une part, féliciter l'élection du Gabon en qualité de Membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023 et d'autre part, échanger avec le Chef de l'Etat sur la situation sécuritaire actuelle à l'échelle continentale et internationale.

Pour rappel, le Gabon et l'Inde entretiennent des relations bilatérales depuis plusieurs décennies. L'Inde constitue à ce jour après la Chine la deuxième destination des exportations du Gabon, principalement dans le secteur bois.

La visite du Vice-Président indien a d'ores et déjà permis de densifier le cadre juridique qui sous-tend notre coopération bilatérale, notamment par la signature de deux Accords portant sur l'Etablissement d'une Commission Mixte ; l'exemption des Visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, ainsi qu'un Mémorandum d'Entente pour la formation des diplomates gabonais.

Monsieur le Président de la République a enfin réitéré au Vice-Président Venkaiah Naidu son souhait de voir l'Inde ouvrir à Libreville une Mission diplomatique de plein exercice, pour aider au développement des liens multiformes de coopération entre les deux pays.