Algérie: Chlef - Réouverture du musée national public Abdelmadjid Meziane

Chlef — Le musée national public "Abdelmadjid Meziane" de Chlef a rouvert ses portes au public, jeudi dernier, après une période de fermeture due à des travaux de réaménagement des salles d'exposition des pièces archéologiques, a-t-on appris, mardi, auprès de cet établissement culturel.

L'établissement a rouvert ses portes, suite à des travaux de réaménagement des salles d'exposition des pièces archéologiques, en vue de permettre au public de s'informer sur les différentes civilisations qui se sont succédées dans la région, ainsi que sur les antiquités et pièces de monnaies dont il dispose, a indiqué à l'APS le directeur local de la culture et des arts, Djamel Hasnaoui.

Ce responsable a souligné que le secteur vise à ancrer la culture muséale au sein de la société et attirer le plus grand nombre de visiteurs possible, indiquant que le musée national public "Abdelmadjid Meziane" ouvre quotidiennement ses portes au public de 9h à 16h pour des visites gratuites.

De nombreux employés sont mobilisés au niveau de cet établissement pour orienter les visiteurs et leur fournir toutes les explications relatives à chaque période de l'Histoire ou pièce archéologique exposée, a-t-il ajouté.

A noter que les salles d'exposition de cet établissement ont bénéficié, dernièrement, d'une opération de réaménagement en vue de leur mise à niveau avec les normes internationales en vigueur en la matière, visant notamment à simplifier les parcours d'exposition pour les visiteurs et la préservation des pièces.

La responsable du département de recherche au niveau du musée, Kheira Heddar, a fait part, à ce titre, de l'enrichissement des parcours d'exposition permettant aux visiteurs de voyager de la préhistoire, à l'époque romaine, à la civilisation islamique et à l'ère contemporaine, par l'introduction de nouveaux thèmes relatifs à l'ethnographie, aux traditions populaires, les matériaux de construction et le matériel agricole, ainsi que de pièces découvertes sur le site romain de "Sekassik", découvert en 2018.

La responsable qui s'est félicitée de l'affluence "considérable" des visiteurs au musée "Abdelmadjid Meziane", a invité tous les citoyens à y venir découvrir l'Histoire de la région de Chlef.

Sur place, de nombreux visiteurs de ce musée ont relevé, dans une déclaration à l'APS, le "rôle de ce type d'établissements dans la préservation et promotion de l'histoire de la région, ainsi que pour l'ancrage de la culture muséale chez les nouvelles générations ", ont-ils souligné, saluant les efforts de l'Etat dans ce domaine.

Outre le musée national public "Abdelmadjid Meziane", la wilaya compte deux autres institutions similaires, le musée "Dar El-Baroud" de Chlef et le musée du Ténès, dont la fréquentation est modeste et se limite aux groupes d'élèves et d'étudiants des établissements scolaires et de l'université.