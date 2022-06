Algérie: Région Centre - Le montant des exportations "appelé à progresser d'ici la fin de l'année"

Medea — Le montant des exportations hors hydrocarbures pour la région centre du pays (Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Djelfa, Ain Defla et Bouira) devrait progresser, au cours de cette année et dépasser largement le chiffre de 1,9 million de dollars d'exportation réalisé en 2021, a déclaré, mardi à Médéa, la directrice régionale du Commerce et de la Promotion des exportations, Samia Ababsa.

"Les nouvelles orientations en matière de promotion des exportations hors hydrocarbures sont en mesure de stimuler les opérations d'exportations et atteindre le seuil de sept millions de dollars, d'ici la fin de l'exercice 2022", pour les six wilaya, a indiqué cette responsable en marge d'une journée d'information sur la promotion des exportations hors hydrocarbures, organisée conjointement avec la direction régionale centre des douanes.

Un objectif jugé "réalisable", selon Samia Ababsa, eu égard aux performances, à la fois, "encourageantes et prometteuses" enregistrées par les opérateurs économiques du centre du pays, durant le 1er trimestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 1,7 million de dollars d'exportation, a-t-elle expliqué.

Un total de trente-quatre opérations d'exportation ont été réalisées par les opérateurs économiques des wilayas du centre du pays, durant l'année 2021, a-t-elle rappelé, ajoutant que le volume global de ces exportations a dépassé un million de tonnes de produits divers.

Les exportations qui ont ciblé plusieurs marchés européens, arabes et asiatiques, ont concerné des produits alimentaires, des fruits et légumes, des boissons, de l'huile d'olive, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques, selon cette responsable.

L'assouplissement des procédures douanières au profit des opérateurs économiques est appelé à booster davantage les opérations d'exportation et permettra de "s'éloigner graduellement" de la rente pétrolière, a fait savoir, pour sa part, le directeur régional centre des douanes, Salah Chaib.

Il a assuré que la restructuration du système douanier, opérée en 2021, visant à apporter une grande contribution dans l'exécution du plan économique du gouvernement, s'est traduit par un meilleur accompagnement des opérateurs économiques et devrait contribuer à développer encore plus l'activité économique nationale, a-t-il noté.