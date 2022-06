Algérie: Le pays accorde "une importance primordiale" au développement de l'éducation

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a déclaré, mardi, que l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordait "une importance primordiale" au développement de l'éducation dans un monde marqué par de "nombreuses mutations multidimensionnelles".

Dans son allocution lors d'une réunion par visioconférence des pays du Monde arabe et de l'Asie occidentale, en préparation du sommet sur "La transformation de l'éducation" qui sera organisé par l'Unesco, le ministre a mis en avant "les efforts régionaux et internationaux visant à améliorer le niveau de l'éducation à travers le monde", se félicitant du projet de l'Unesco qui, a-t-il dit, vise à "hisser le niveau de l'enseignement et à relever les défis".

Dans ce cadre, M. Belabed a cité quelques actions entreprises par l'Algérie et ses partenaires internationaux pour "améliorer, développer et échanger les expériences et les expertises en matière d'éducation, dont celles de la formation, en coordination avec l'Institut international de l'Unesco, pour prémunir les jeunes contre l'extrémisme et la violence, combattre toutes formes de discrimination raciale, inculquer les valeurs de citoyenneté et prôner la culture de la paix".

Evoquant les indicateurs de scolarisation en Algérie qui ont évolué positivement ainsi que l'élaboration d'un plan national de lutte contre la déperdition scolaire, il a mis en avant les efforts déployés en termes de spécialités scientifiques, techniques et technologiques ainsi que l'enseignement des mathématiques et de l'informatique, rappelant l'ouverture d'une Ecole nationale Supérieure de l'Intelligence artificielle et d'une Ecole nationale supérieure des mathématiques.

Dans le cadre de la poursuite des réformes, il a été décidé de "promouvoir l'éducation physique au cycle primaire et de créer la filière des arts au cycle secondaire, qui entrera en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire", a-t-il fait savoir.

S'agissant de la prise en charge des élèves aux besoins spécifiques, le ministre a fait état de l'approbation de création d'une école nationale supérieure pour la formation d'enseignants pour sourds-muets.

Par ailleurs, M. Belabed a exprimé le souhait de voir cette réunion aboutir à "une nouvelle vision de l'éducation dans nos pays et nos régions et contribuer à définir des mécanismes innovants à même de pallier les difficultés, et partant réaliser les objectifs de développement durable".