Afrique de l'Ouest: L'UNFPA s'engage à soutenir l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine

communiqué de presse

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Dr. Natalia Kanem, a salué la création de l'Agence humanitaire africaine et s'est engagée à soutenir son opérationnalisation. Dr Natalia Kanem a pris l'engagement lors du Sommet humanitaire extraordinaire de l'Union africaine (UA) et de la Conférence des donateurs qui ont eu lieu le 27 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale.

Dans son allocution aux chefs d'État et de gouvernement de l'UA, aux hauts responsables gouvernementaux et aux ministres ainsi qu'aux communautés économiques régionales et aux partenaires, elle s'est engagée à "soutenir l'opérationnalisation de l'Agence avec un support de données, l'achat de kits de dignité et de kits d'hygiène, et un soutien psychosocial aux femmes et aux filles traumatisées par la violence sexiste, conformément au mandat de l'UNFPA, en mettant l'accent sur le leadership des femmes afin de contribuer à réaliser la vision africaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique dirigée par ses propres citoyens.

Le Sommet a été organisé pour relever les défis humanitaires que connait l'Afrique, actuellement exacerbés par les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, les conflits et les catastrophes à travers le continent.

Selon le rapport Global Humanitarian Overview 2021 des Nations Unies, six des crises les plus importantes et les plus urgentes aux conséquences humanitaires alarmantes se produisent en Afrique, avec plus de 30 millions de personnes déplacées, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Dans les 15 États membres les plus touchés, 113 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence en 2022.

Les participants au sommet ont discuté de ces défis affectant l'aide humanitaire en Afrique, plaidant pour un financement durable pour répondre aux besoins humanitaires urgents et mobilisant des ressources pour la réponse humanitaire. Ils ont approuvé des programmes de résilience pour les populations touchées par des crises complexes telles que la famine et les catastrophes naturelles.

Le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, ainsi que les représentants d'autres États membres de l'UA, ont exprimé leur gratitude à tous les partenaires traditionnels et nouveaux pour leur engagement actif, comme en témoignent leurs contributions financières.

Saluant la solidarité des africains, M. Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, a déclaré : " Les peuples de ce continent ont les compétences, la motivation et l'incitation nécessaires pour élever le peuple. Ce qu'ils attendent de nous, ce sont des ressources, de la solidarité et, peut-être plus important que tout, du respect. "

Il a ajouté que l'ONU est prête à soutenir l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine, en s'appuyant sur ses décennies d'expérience dans la réponse aux besoins humanitaires dans le monde.

A propos de UNFPA

L'UNFPA est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger.

Contacts :

