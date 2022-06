Algérie: Arkab reçoit une délégation parlementaire italienne

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger, une délégation parlementaire Italienne conduite par le Président de la Commission des affaires étrangères et européennes à la Chambre des députés Italienne, Piero Fassino, en présence de l'Ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese.

Les entretiens qui ont lieu au siège du ministère, ont porté sur l'examen de l'état des relations de coopération entre l'Algérie et l'Italie et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l'énergie et des mines.

M.Arkab a, à cette occasion, présenté les grands axes du programme de développement du secteur de l'énergie et des mines, ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités des hydrocarbures et minières qui présentent plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.

Le ministre a également mis l'accent sur les opportunités offertes dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l'exploitation de l'hydrogène vert.