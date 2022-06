Algérie: L'APS propose une plateforme d'échange entre les agences de presse durant les JM

Oran — L'agence Algérie Presse Service (APS) a recommandé, mardi à Oran, la mise en place d'une plateforme numérique d'échange d'actualités, de vidéos et de photos, dans le but d'une large promotion médiatique des Jeux Méditerranéens, dont la 19e édition se tiendra du 25 juin au 6 juillet prochains.

Cette plateforme conçue en trois langues (arabe, anglais et français) permettra aux agences membres de l'Alliance des agences de presse de la Méditerranée de bénéficier gratuitement des actualités, photos et vidéos produites par l'APS, à condition qu'elles envoient leur code source IP, selon les recommandations sanctionnant le séminaire international sur "le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée".

Dans son allocution de clôture du séminaire, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a salué l'initiative de l'APS qui "a permis aux agences méditerranéennes d'échanger leurs points de vue et leurs expériences en vue de renforcer la coopération médiatique, de parvenir à un rapprochement et de promouvoir les valeurs de la liberté, de la justice et de la paix entre les pays du bassin méditerranéen".

Le ministre a également exprimé l'espoir que "les agences méditerranéennes contribuent à la réussite des Jeux Méditerranéens, étant donné que le sport est l'un des principaux axes de coopération et d'établissement de relations fraternelles".

Pour sa part, le Directeur général de l'APS, Samir Gaïd, a rappelé que "ce séminaire a permis, à travers ses sessions, de s'écouter et d'échanger sur l'avenir du travail dans nos agences et d'envisager des projets qui serviront les intérêts mutuels et d'être à la hauteur des aspirations".

De son côté, le Secrétaire Général de l'AMAN, George Penintaes a estimé que le sport unira les deux rives de la Méditerranée lors de l'édition d'Oran, prévue du 25 juin et le 6 juillet prochains, considérant que les pays méditerranéens partagent de nombreux aspects historiques, civilisationnels et culturels.

Il a également salué le rôle joué par l'APS au sein de l'Alliance, à travers son travail professionnel accompagnant le rôle joué par l'Algérie dans le bassin méditerranéen, comme il a remercié les responsables de l'APS d'avoir organisé ce séminaire, qui, "a permis d'échanger les points de vue et de discuter les perspectives du travail entre les membres de l'AMAN".