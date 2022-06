Togo: Enko Education clôture sa série B de 5,8 M$ pour accélérer son développement sur le continent africain

Enko Education, réseau d'écoles africaines internationales annonce la clôture de sa série B de 5,8M$ menée par Adiwale Partners, et suivie par le Family Office Steyn Capital, les investisseurs institutionnels existants Proparco, Investisseurs et Partenaires et Liquid Africa, ainsi que des personnalités reconnues dans l'éducation internationale et l'entrepreneuriat en Afrique. Cette levée de fonds de Série B, clôturée le 30 avril, atteste de la capacité d'Enko Education à répliquer son modèle éducatif innovant.

Atteindre 10 000 élèves en 2025

D'ici 2030, 750 millions de jeunes Africains seront en âge d'aller à l'école. Afin de permettre à ces jeunes d'accéder aux meilleures universités, les écoles Enko Education offrent une éducation africaine internationale de qualité au niveau du primaire, collège et lycée. Un accompagnement individualisé pour les admissions universitaires, le programme du Baccalauréat International et un ancrage africain font le trio gagnant de la recette Enko. "En quelques années, Enko Education est devenu le premier réseau d'écoles offrant le programme du Baccalauréat International en Afrique. Notre groupe a développé un savoir-faire unique dans la gestion d'établissements scolaires à travers le continent" explique Eric Pignot, Fondateur et Directeur Général. "Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre d'accélérer notre croissance, à la fois par la reprise d'écoles existantes et par le lancement de nouveaux établissements scolaires en gestion" ajoute Cyrille Nkontchou, Fondateur et Président.

Depuis l'ouverture de sa première école en 2014 à Yaoundé, le groupe Enko Education a développé un réseau de 13 écoles internationales africaines qui accueillent plus de 3 500 élèves dans 9 pays d'Afrique Sub-saharienne (Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Mozambique, Sénégal, Zambie). L'ambition de cette nouvelle levée est d'accroître le nombre d'élèves dans le réseau pour atteindre 10 000 élèves en 2025.

Le plan stratégique du groupe est d'augmenter le nombre de ses écoles, par des acquisitions et la reprise d'écoles en gestion simple. Ce dernier modèle permet à des propriétaires d'écoles de confier la gestion de leur établissement à Enko Education agissant en tant qu'opérateur scolaire. Jean-Marc Savi de Tové, Associé gérant de Adiwale Partners, témoigne : "Enko Education offre la possibilité à des milliers de jeunes Africains qui façonneront le monde de demain de mieux se préparer à accéder aux meilleures formations universitaires, grâce à une éducation primaire et secondaire de qualité. L'investissement d'Adiwale Fund I permettra au groupe, dans le cadre de son expansion, d'investir dans ses infrastructures, mais aussi de renforcer ses ressources humaines et la formation des enseignants."

Le modèle opérateur Enko Education ou la gestion d'écoles africaines privées

Enko Education ambitionne de devenir le leader de l'éducation internationale en Afrique. Le groupe a développé une forte expertise dans le lancement et l'opération d'écoles sur le continent. "Aujourd'hui nous sommes capables de créer, reprendre, et gérer des écoles offrant des programmes nationaux ou internationaux, pour le compte d'acteurs aussi divers que des promoteurs immobiliers, des ONGs, ou des propriétaires individuels." explique Eric Pignot.

Les écoles Enko Education poursuivent toutes la même vision : révéler le potentiel des élèves du continent en leur permettant l'accès aux meilleures universités du monde. Le modèle Enko Education a déjà généré de brillants résultats puisque les élèves des premières promotions étudient actuellement dans de prestigieuses universités à travers le monde, telles que Yale College aux Etats-Unis, Sciences Po ou l'Ecole Polytechnique en France, l'Université de Toronto au Canada, l'African Leadership University au Rwanda ou encore la Capital University of Economics and Business en Chine.

Enko Education est un réseau d'écoles internationales africaines qui accroît l'accès aux meilleures universités du monde pour la jeunesse Africaine. Enko Education s'appuie sur les programmes pédagogiques du Baccalauréat International pour offrir aux élèves une éducation holistique centrée sur l'apprenant. En outre, les écoles Enko sont orientées vers l'avenir et les apprenants sont accompagnés dans leurs candidatures universitaires grâce à notre programme d'orientation universitaire. Avec 13 écoles réparties dans 9 pays africains, Enko Education est le plus grand réseau d'écoles IB (Baccalauréat International) en Afrique.

