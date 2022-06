Maroc: L'Agence Bayt Mal Al Qods organise la 2ème édition du modèle de simulation du sommet international de l'enfance pour Al Qods

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, a organisé, mardi, la 2ème édition du modèle de simulation du sommet international de l'enfance pour Al-Qods, avec la participation d'enfants de l'école internationale "Khalil Gibran school" à Rabat et de la Direction de l'éducation et de l'enseignement dans la ville sainte.

Placée sous le thème "l'éducation aux valeurs d'amour et de paix", cette édition s'assigne pour objectifs de renforcer la prise de conscience des enfants sur les questions humanitaires à travers l'échange d'informations, d'exposer les idées et les points de vues autour de l'avenir de l'enfance dans la ville sainte dans le contexte actuel, et de refléter les aspirations nourries par les enfants à une vie digne et à la sécurité.

Cette rencontre a été l'occasion pour les enfants de se pencher sur plusieurs thèmes, notamment la conception de la cause palestinienne par des enfants non-palestiniens, leur vision et perception d'Al-Qods, la conception des enfants en général des valeurs de tolérance entre les religions et leur compréhension et perception du concept de cohabitation.

A cet égard, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que cette édition a été l'occasion pour des enfants de 30 nationalités, dont 20 d'Al-Qods, d'échanger sur diverses questions se rapportant à l'enseignement, à la santé et au divertissement de l'enfance dans la ville sainte, notant qu'il a été proposé de former un groupe pédagogique ou un moyen de communication pour favoriser la coordination entre les étudiants d'Al-Qods, baptisée "Pen Pal", dans le but d'échanger les expériences et expertises.

Il a également affirmé, dans une déclaration à la MAP, que l'Agence contribue à garantir l'inclusion sociétale des enfants d'Al-Qods et à leur offrir un environnement sain, qui leur permet de penser, de créer et de participer dans un cadre de liberté et d'ouverture, notant que l'Agence a lancé le projet "Clubs de l'environnement" dans les écoles d'Al-Qods, en commençant par l'école Hassan II à Oued El Jawz, afin de sensibiliser les jeunes aux questions de l'environnement et de l'équilibre naturel dans la ville sainte.

L'Agence œuvre aussi pour ériger ce club en un espace qui incarne l'esprit d'Al Qods, ville chargée d'histoire et de civilisation et dans laquelle les adeptes des religions monothéistes ont vécu en paix et en sécurité, et ce en encourageant la pensée constructive et la création et en favorisant la compétitivité pour l'apprentissage, l'innovation et l'investissement dans le progrès technologique afin de faciliter la vie des enfants, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur de l'école internationale "Khalil Gibran school", Fouad Lyoubi, a assuré que, depuis sa création, l'établissement a focalisé ses efforts sur la diffusion, à grande échelle, de la culture de tolérance et d'amour auprès des enfants, surtout qu'elle compte plus de 75 nationalités, ajoutant que ces principes font partie des valeurs que l'établissement scolaire s'emploie à inculquer aux générations montantes.

Dans le souci de donner corps aux valeurs d'ouverture, l'établissement met à la disposition de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif l'expérience qu'elle a accumulée depuis 35 ans, afin d'apporter un soutien à ses efforts dans la diffusion des nobles valeurs de tolérance auprès des enfants d'Al-Qods d'une part, et d'ouverture sur le monde extérieur d'autre part, a-t-il dit.

Par la même occasion, M. Lyoubi a souligné que l'école aspire à renforcer l'action commune pour garantir le succès de tels évènements en raison de leur importance capitale dans la consolidation des valeurs d'amour et de tolérance chez les enfants et l'instauration d'une société équilibrée, juste et solidaire.

Pour sa part, le directeur de l'éducation et de l'enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, a salué les projets de développement social et éducatif dans la ville sainte ainsi que l'aide médicale déployée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Intervenant par visioconférence depuis Al-Qods, M. Jibril a souligné que les enfants de la ville sainte espèrent, à travers cette édition, à porter leur voix dans le monde afin de garantir leur droit à l'éducation et réaliser leurs rêves à l'instar des autres enfants, notant que les enfants d'Al-Qods, en particulier, et de la Palestine en général, aspirent à un avenir prospère et radieux.

Cette rencontre a été ponctuée par diverses prestations, ainsi que par des mots des enfants participants de l'école "Khalil Gibran school" et des écoles d'Al-Qods autour des thèmes de l'amour et de la paix.