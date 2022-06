Afrique: Chan 2023 - Otis Ngoma convoque les Léopards locaux

En prévision d'un tournoi international de préparation des éliminatoires du septième Championnat d'Afrique des nations (Chan), Otis Ngoma a réduit de quarante-neuf à vingt-huit le nombre des Léopards A'.

Le sélectionneur des Léopards locaux, Otis Ngoma Kondi, a publié le 30 mai à Kinshasa une version réduite de la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la septième édition du Chan. La République démocratique du Congo affrontera le Tchad pour la qualification à la phase finale de cette compétition prévue pour janvier 2023 en Algérie.

Dans un premier temps, il a rendu publique, quelques jours auparavant, une liste de quarante-neuf présélectionnés, avant de la réduire à vingt-huit. Les Léopards A' devront prendre part à un tournoi amical international prévu pour juin, en Algérie, pays hôte du prochain Chan .

Les vingt-huit joueurs joueurs retenus par Otis Ngoma sont les gardiens de but Hervé Lomboto (Daring Club Motema Pembe), Jackson Lunanga (Dauphin noir), Archimède Pululu (Renaissance du Congo) et Israël Mubobo (Don Bosco). Les défenseurs sont Djos Issama Mpeko (Mazembe), Steven Ebuele (Maniema Union), Boka Issaka (Mazembe), Amédée Masasi Obenza (Mazembe), Ikoyo Iyembe (Daring Club Motema Pembe), Kambo Alite (Renaissance du Congo), Muimba Isala (AC Rangers), Junior Lombangi (Don Bosco) et Lita Demani (Saint Eloi Lupopo).

Les milieux de terrain convoqués sont Christian Nsondi (Daring Club Motema Pembe), Wango Mbabu (Maniema Union), Peter Mutumosi (V.Club), Mika Michée (Saint Eloi Lupopo), Merveille Kikasa Wamba (V.Club), Glody Likonza (Mazembe), Maxi Mpia Nzengeli (Maniema Union). Enfin, les attaquants sont Glody Lilepo Makabi (V.Club), Eric Kabwe (V.Club), Obed Mayamba (V.Club), Tumba Exaucé (Tshinkunku), Mercey Ngimbi Mvumbi (Mazembe), Adam Bossu Nzali (Mazembe), Jephté Kitambala (Mazembe) et Zoé Sapu (Saint Eloi Lupopo). Il y a donc sept joueurs de Mazembe de Lubumbashi, cinq de V.Club de Kinshasa, trois du FC Saint Éloi Lupopo de Lubumbashi et du Daring Club Motema de Kinshasa, et quelques autres de Don Bosco de Lubumbashi, Maniema Union de Kindu, Tshinkunku de Kananga, Rangers de Kinshasa.