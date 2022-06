Centrafrique: Un employé de MSF tué par un membre des FACA

Un employé de Médecins sans frontières (MSF) est décédé, samedi dernier, après avoir été touché à trois reprises par les tirs d'un membre des Faca, les Forces armées centrafricaines, dans la préfecture de l'Ouham, au nord-ouest du pays.

Mahamat Ahamat, Centrafricain de 46 ans, travaillait depuis 2010 chez MSF et s'occupait de la distribution des médicaments. Il était en congés chez lui dans la petite ville de Moyenne-Sido, à 500 km au nord de la capitale Bangui, près de la frontière tchadienne, lorsque l'incident a eu lieu.

Gisa Kolher, responsable adjointe des opérations de MSF en Centrafrique, demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances du meurtre de son collègue, qui restent floues.

" Apparemment, à notre connaissance, un membre de l'armée Faca de la Centrafrique est venu dans sa maison et, la seule chose que l'on sait, (c'est qu') il a tiré trois fois sur notre collègue : une balle dans la jambe et deux dans le ventre. Et pour les circonstances, pourquoi ça s'est passé, nous, on n'a pas de détail, raconte Gisa Kolher, au micro de Claire Fages de la rédaction Afrique. L'individu fait partie de la Force armée centrafricaine. Quelle position ? Je ne peux pas vous dire. Ils ont arrêté le monsieur qui a tiré sur notre collègue et, selon notre connaissance, il est mai

L'information est tombée hier mardi via un communiqué de l'ONG à l'AFP. Médecins sans frontières " condamne avec la plus grande fermeté " le meurtre et " appelle les autorités à clarifier les circonstances qui ont conduit au meurtre de notre collègue ". " MSF est également en contact avec le ministère de la Santé, le ministère de la Défense et les autres autorités concernées afin de mieux comprendre les circonstances qui ont entraîné cette situation inacceptable ", assure encore MSF.

