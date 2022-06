Madagascar: Tsarasaotra - Collision entre un bus et une moto en triple montée

Une collision entre un bus et une moto s'est produite à Tsarasaotra Ivato, lundi soir. Les trois personnes à bord de la moto ont été grièvement blessées et ont été transportées à l'hôpital HJRA.

Selon la première constatation, la moto avec trois passagers a effectué un dépassement et a ensuite percuté frontalement l'autobus venant en sens inverse. Les dégâts sur les deux véhicules sont importants. Alertés, les gendarmes sont rapidement intervenus. Les résidents sont massivement sortis pour se diriger vers le lieu de l'accident pour sauver les blessés.

Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour la constatation d'usage et ont ouvert une enquête. Les motards sont souvent accusés d'être dangereux et d'avoir des comportemenst à risque au guidon. Excès de vitesse, dépassement dangereux, conduite irresponsable, ce sont les accusations auxquelles les motards font face. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a son petit mot à dire et pose des étiquettes. Ce cas de triple montée à Tsarasaotra en est un exemple. "Ce n'est pas le véhicule qui rend le conducteur incivil ou dangereux..", explique Nantenaina R, une anthropologue questionnée sur les cas d'accidents répétitifs.

"Comme un deux-roues est plus mobile qu'une voiture, cela permet de multiplier les comportements d'incivilité et d'impolitesse, cela les rend visibles... ", a-t-elle ajouté. Il faut aussi savoir que la vitesse n'est pas l'unique facteur accidentogène, il y a surtout le facteur humain qui constitue la première cause des accidents dans la majorité des cas. Les forces de l'ordre continuent de demander le respect du code de la route aux usagers afin d'éviter les risques d'accident de circulation.