Madagascar: Christianisme - J - 3 pour le Global Day of Prayer

L'événement religieux majeur de cette fin de semaine sera sans conteste le Global Day of Prayer. À J-3 de cette journée de solidarité, où tous les chrétiens communieront dans la prière, l'organisation se peaufine.

Tout est presque fin prêt pour la journée qui se tiendra samedi prochain au Stade d'Alarobia à partir de 10 heures. " Une journée sans considération de dénomination religieuse " selon les organisateurs locaux de l'événement. Comme son nom l'indique, le Global Day of Prayer est destiné avant tout à unir les chrétiens pour prier ensemble.

" Ce n'est pas une démonstration de force, mais juste un moment où tous les chrétiens sont invités à appeler à sauver le pays à travers la repentance et la prière ". L'événement est d'ailleurs basé sur 2 Chroniques 7 : 14 " Et que mon peuple, sur lequel mon Nom est réclamé, s'humilie, et fasse des prières, et recherche ma face, et se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. " Bref, une communion de prière pour le pays avant tout.

On rappelle que le Global Day of Prayer est un événement mondial. Il est né à Cape Town (Afrique du Sud) en 2001 sous l'impulsion du businessman sud-africain Graham Power, et a commencé à être célébré à Madagascar en 2003. Actuellement, plus de 200 pays adhèrent à ce mouvement de prière. La journée est précédée de 10 jours de prières réalisées par des groupes de croyants partout dans le pays et sur différents thèmes.

Pour en revenir à l'organisation une grande marche pour le Christ (Diabe ho an'i Kristy) sera organisée samedi pour rallier le Stade d'Alarobia. Pour les marcheurs, le départ se fera au Gymnase couvert d'Ankorondrano. Pour ceux qui feront le trajet en voiture, le départ groupé se fera sur le parking du Palais des Sports. Un témoignage vivant pour le Seigneur Jésus Christ.