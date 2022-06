Madagascar: Mario essaie de redémarrer

Mario fait son retour avec Indesiko mody aminay, une chanson qui parle d'une jeune femme martyrisée par son mari. Alors, Mario se met à la place du grand frère et conscientise son beau-frère.

Prêcheur d'amour au début de sa carrière, Mario ajoute un autre thème pour accaparer un maximum de convaincus, le féminisme. Cependant, son absence, ou disons, son élan le fait régresser. D'autant plus que la nouvelle génération, des plus talentueuses, surgit et gagne du terrain.

Sorti en novembre 2017, " Folaka la clé " est un morceau qui a fait le tour de Madagascar. Ce chanteur a commencé sa carrière musicale en 2016. Au début, on le connaissait avec des chansons mélancoliques teintées de désespoir et de chagrin d'amour comme " Mila fitiavagna ", dont les paroles ont touché bon nombre d' adolescents. C'est à ce moment-là qu'il entreprend une carrière plus ou moins sérieuse.

Beau, talentueux et audacieux, Mario a un atout pour se démarquer par rapport à la concurrence. L'artiste connaît une ascension exceptionnelle aussi bien dans la région Sava qu'à Antananarivo. Son atout à l'époque, un goût musical plus proche du rythme de " Kaiamba ". Certains disent que c'est le " néo-kaiamba". Ensuite, il s´est inspiré du zouk love pour parfaire ses sentiments dans Hamola-po, plus tard encore, l'artiste de la Sava garde le même rythme pour Nampirafy. Comme tous les jeunes de son âge, il fait de l'amour le thème principal de plusieurs de ses morceaux à l'instar d'Anjaram-pitiavako. Toutefois, le chanteur véhicule également la positive attitude que l'on entrevoit dans Valeur anao zay.