Afrique: Audiovisuel - Les matchs de qualification de la CAN 2023 sur les chaînes de StarTimes

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs malgaches. Ou plus exactement pour les actuels et futurs abonnés de StarTimes qui diffusera sur ses 4 chaînes sports ST World football, ST sport premium, ST Sports life et ST Sports Arena, tous les matchs entrant dans le cadre de la qualification à la CAN 2023.

À commencer, bien évidemment, par les 2 premiers matchs des Barea contre le Ghana, ce soir, et contre l'Angola le 5 juin prochain. Ainsi, cette année comme les années précédentes, StarTimes continue de donner le meilleur pour ses abonnés et ses futures abonnés. On rappelle en effet qu'en décembre dernier, StarTimes a diffusé le championnat national pro League sur GasyStar.

" Les nouveaux abonnés pourront faire les premiers pas sur notre plateforme et bénéficier des matchs à un prix abordable ", déclare Joyce Zafera, responsable communication de StarTimes. Par ailleurs, l'application de streaming StarTimes ON diffusera les matchs en direct et à la demande. Les fans pourront les regarder en définition standard ou en haute définition (HD) ainsi qu'en ultra haute définition, (UHD) tous les matchs de la qualification de la CAN 2023 ", a-t-elle ajouté