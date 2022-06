Gabon: Indiens et Gabonais discutent commerce et investissements

L'Inde à la recherche d'opportunités d'affaires au Gabon. Le vice-président indien, Muppavaru Venkaiah Naidu, séjourne dans le pays depuis ce lundi 30 mai.

Arrivé à la tête d'une forte délégation composée de membres de son gouvernement et des hommes d'affaires, il a eu un tête-à-tête avec le président gabonais, Ali Bongo. Hier mardi, les hommes d'affaires indiens et leurs homologues gabonais ont participé à un forum d'affaires baptisé " Gabon-Inde Business Forum " dans le but de nouer des partenariats et signer des marchés.

Dans une vaste salle du Radisson Blue de Libreville, Indiens et Gabonais discutent des opportunités d'affaires.

Yves Mamboundou, président de la Fédération des petites et moyennes entreprises vient de sortir d'un tête à tête avec un investisseur agricole venu d'Inde. En quête de matériel agricole pour labourer et semer, il croit avoir trouvé le meilleur investisseur pour son projet de production industrielle de manioc.

Pour sa part, Abhishek Singh est venu chercher au Gabon des partenaires qui pourront vendre les camions de la marque indienne TATA. " Il y a un très grand besoin de camions et poids lourds à cause de l'industrie du bois qui est assez développée au Gabon. Nous sommes à la recherche de partenaires gabonais intéressés à devenir nos concessionnaires. "

En une décennie, l'Inde a fait une percée importante dans le marché gabonais, résume Hugues Mbadinga Madiya, ministre gabonais de la Promotion des investissements. " Aujourd'hui, le stock des investissements indiens au Gabon dépasse les deux milliards de dollars, ce qui est énorme ! L'Inde est en train de devenir un de nos partenaires les plus importants. "

Les Indiens exploitent le manganèse et le bois. Ils viennent de se lancer dans la construction des routes et souhaitent désormais s'attaquer aux secteurs de l'énergie, de l'agriculture et bien d'autres.