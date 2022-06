Ile Maurice: Le kestrel - Nou zwazo nasional!

Le kestrel ou crécerelle mauricienne a été proclamé oiseau national, le 12 mars 2022. La population actuelle de cette espèce endémique* de crécerelle est de plus de 350, et ce, grâce à l'énorme travail de conservation réalisé par la Mauritius Wildlife Foundation (MWF) avec l'aide de plusieurs associations internationales. On t'explique tout sur notre oiseau national avec le concours de Sion Henshaw, "Fauna Manager" à la MWF.

L'histoire de la crécerelle mauricienne

Les premiers à poser le pied sur l'île y ont trouvé une terre verdoyante. Ils ont été accueillis par des tortues et des dodos errant le long de la plage, et autour de la côte, ils ont rencontré des flamants roses, des canards, des oies, de grands lézards et des tortues nicheuses. Il est probable que les crécerelles, n'ayant jamais vu d'humains auparavant, se seraient approchées d'eux pour les voir de plus près car elles sont naturellement apprivoisées et confiantes.

Mais Maurice a changé au fil des siècles et au fur et à mesure de son développement, une grande partie de la faune a été perdue. Nous ne reverrons plus jamais un dodo, ni de nombreux autres oiseaux, reptiles et plantes. L'histoire de la crécerelle mauricienne, qui était autrefois l'oiseau le plus rare du monde et qui est aujourd'hui l'oiseau national de la République de Maurice, est celle d'un grand espoir car elle montre que nous pouvons restaurer les espèces les plus rares.

Les années de sauvetage (1970-2000)

Le premier travail consistait à en savoir le plus possible sur l'espèce afin d'être mieux informé sur ce qui pouvait être fait pour la sauver. Lentement, au fil des décennies, la crécerelle a révélé certains de ses secrets, même s'il reste encore beaucoup à apprendre d'elle.

Son cri

Tôt le matin, en août et septembre, les crécerelles peuvent voler au-dessus de leurs zones de nidification et lâcher un gémissement strident ressemblant à keera-keera-keera. C'est pour montrer aux autres crécerelles que la zone est occupée et pour les empêcher d'entrer.

La cour

Le couple de crécerelles qui se courtise plane ensemble et montre à quel point il est en forme en volant rapidement, en faisant des descentes raides et perpendiculaires, suivies de montées abruptes, en zigzaguant dans le ciel et en volant parfois lentement dans de grands battements d'ailes.

Caractéristiques

La crécerelle de Maurice est un petit faucon. Elle a une belle couleur marron chaud avec des plumes barrées de noir et son front est blanc ivoire pâle avec des taches rondes en forme de coeur. Les mâles pèsent environ 125 g et sont plus petits que les femelles dont le poids est d'environ 170 g. Il existe d'autres espèces de crécerelles retrouvées ailleurs dans le monde, bien que la crécerelle de Maurice soit différente, et contrairement aux autres, c'est un faucon vivant dans la forêt, avec un mode de vie unique.

Période de reproduction

Les crécerelles mauriciennes sont monogames* et se reproduisent de septembre à mars. Elles peuvent pondre jusqu'à cinq oeufs. L'incubation dure entre 28 et 30 jours et les oisillons* peuvent rester sur leur territoire natal jusqu'au début de la saison de reproduction suivante.

Grandir

Les crécerelles quittent le nid entre cinq et six semaines. La couvée à l'envol ne comprend généralement qu'un ou deux oiseaux. Les crécerelles naissantes ne peuvent pas voler correctement car leurs plumes sont encore en train de pousser.

Leur nourriture

La crécerelle de Maurice se nourrit principalement de geckos diurnes et possède des ailes courtes et arrondies, qui lui confèrent une grande maniabilité en vol pour chasser les geckos autour des branches et des pattes assez longues pour les atteindre et les attraper dans ses griffes. Elle se nourrit également d'insectes et parfois de petits oiseaux et de lézards agames introduits.

Les années 2000 à 2021

"Avec le nouveau millénaire, nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans notre travail sur la crécerelle mauricienne. Après la période de restauration, nous avons pris du recul pour observer comment les populations réagiraient et pour évaluer notre approche. La population orientale des monts Bambou est devenue notre population d'étude la plus étroitement observée", indique Sion Henshaw.

Elle ajoute que la population dans les monts Bambou a montré, durant cette période une croissance régulière d'environ 40 couples, à une population stable d'environ 50 couples. En revanche, les couples des Gorges de la Rivière-Noire nichaient dans de hautes falaises et étaient difficiles d'accès. La population dans et autour des Gorges de la Rivière Noire est passée d'environ 40 à 50 couples au milieu des années 90 à environ 20 couples en 2021.

Les oiseaux relâchés dans les montagnes de Moka en 1990 et 1991 avaient probablement disparu au début des années 2000. Une petite population dans la forêt de Bel-Ombre au sud était stabilisée à environ cinq à huit couples.

La situation en 2022 et l'avenir

Les crécerelles se sont adaptées à la capacité de rétention de l'habitat et il se pourrait bien que Maurice, avec sa quantité limitée de forêts de bonne qualité, ne soit pas en mesure d'en accueillir davantage. Nous devrions, avec plus de soin aux oiseaux sauvages et la fourniture de nouveaux nichoirs, être en mesure d'arrêter ce déclin et avec des soins supplémentaires, nous pourrions avoir une augmentation modeste. Sans les travaux de conservation, il est probable que la crécerelle aurait disparu.

Rarement une espèce a été récupérée à partir d'un si petit nombre. La restauration de la crécerelle mauricienne est l'une des récupérations d'oiseaux les plus réussies. L'expérience acquise avec la crécerelle a été le facteur incitatif à travailler avec d'autres espèces. La proclamation de la crécerelle mauricienne en tant qu'oiseau national accorde la reconnaissance à un oiseau, qui démontre l'espoir d'inverser le déclin de la biodiversité. Maurice montre la voie. Il nous incombe cependant de continuer à restaurer notre faune au sein de laquelle le faucon crécerelle de Maurice occupe une place de choix, et de construire un avenir meilleur, plus coloré, palpitant de vie.

Dico

*Endémique : Ce qui est particulier à une localité donnée

*Monogame : Qui n'a qu'un seul partenaire à la fois

*Oisillon : Jeune oiseau