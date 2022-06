Afrique de l'Est: Football U23 - Double confrontation Madagascar - Maurice à Mahamasina

La sélection U23 formée par l'UFICASM et Madas sera à pied d'œuvre pour préparer les deux matches contre son homologue mauricien. Une étape, une de plus, pour l'équipe de Solo Raharijaona qui entend ne plus lâcher prise.

C'est du très sérieux ! L'UFICASM et l'association Madas vont mettre la main à la pâte pour former la relève à travers des équipes de moins de 23 ans en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 mais également, puisqu'on n'est jamais assez prudent, de descendre à l'étage un peu plus bas notamment les moins de 20 ans.

Toute l'équipe est arrivée, hier, avec 10 joueurs expatriés parmi lesquels les sélectionnés locaux à l'issue du regroupement de Fianarantsoa.

Le staff technique est conduit par les deux présidents, Solo Raharijaona pour l'UFICASM et Alain Ramaroson pour Madas. Ce dernier, qui n'est autre que le grand champion de Madagascar de handball chez St Michel, assure aussi la fonction de préparateur mental du groupe.

Sitôt arrivée, toute la troupe occupera le complexe sportif de la CNaPS, à Vontovorona, pour un quatrième regroupement dont la finalité est de pouvoir aligner une équipe contre l'île Maurice, les 8 et 11 juin à Mahamasina.

" Nous nous efforçons de mettre en place une organisation professionnelle en espérant le soutien de tout le monde et notamment des sponsors qui seront séduits par notre objectif ", déclare un Alain Maximin Ramaroson aux anges. Surtout qu'il ne s'agit pas tout simplement de football, mais d'éducation pour les jeunes.

Une nouvelle politique qui va finir par payer car au lieu d'axer nos efforts sur les bi-nationaux, il est tout aussi important de dénicher les bons éléments dès leur jeune âge. Ne serait-ce que pour la cohésion d'un groupe appelé à se préparer pour les éliminatoires des Jeux Olympiques 2024.