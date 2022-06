Madagascar: Lingots d'or saisis à Anjajavy - Trois personnes à Tsiafahy

Certaines zones d'ombre planent toujours sur la quantité réelle de lingots d'or qui ont été saisis à Anjajavy, dans la commune rurale d'Antonibe, district Analalava, le 08 avril dernier.

Des lingots d'or ont été interceptés à Anjajavy le 08 avril dernier. Mais la quantité réelle des objets déclarés officiellement saisis diffère avec celle que certaines sources évoquent. Une perte de plusieurs kilos d'or aurait été constatée entre l'interpellation de quatre trafiquants au moment des faits à Anjajavy et l'arrivée des éléments de la gendarmerie de la brigade d'Antonibe.

Le signalement a été lancé par la population locale concernant le va-et-vient de deux personnes à bord d'une moto sur les lieux ce jour. Ils sont étrangers dans ce village. Quelques membres de la communauté locale dirigés par le président du comité local de vigilance ont, en effet, interpellé ces deux personnes avec deux autres qui sont amarrés dans la plage d'Anjajavy.

Ils ont transporté des objets vers une embarcation maritime, affirment certaines sources concordantes. Des fouilles qui ont été vites opérées par ces habitants ont participé à la découverte de dix lingots d'or pesant, en totalité, dix-huit kilos, selon toujours nos sources, et qui sont emballés dans deux sacs plastiques. La valeur réelle de ces métaux précieux est estimée à environ 3,5 milliards ariary.

7 kilos. La tentative d'exportation illicite de ces métaux précieux a donc échoué. Après une fouille, A.M.N. et A.C. ont été emmenés par le président du comité de vigilance locale à son domicile à Anjajavy avec les lingots d'or. Et c'est durant cet entretien que les six lingots auraient été soustraits de la totalité des objets saisis. Les éléments de la gendarmerie de la brigade d'Antonibe débarquèrent à Anjajavy dans l'après-midi, toujours selon nos sources, pour entamer les procédures de constatations et arrêtèrent sur le champ les trois individus suspectés de trafic d'or, notamment A.C et S.I, âgés de 23 et de 38 ans, lesquels sont respectivement originaires d'Ambilobe et de Nosy-Be et A.M.N âgé, quant à lui de 45 ans est originaire d'Antananarivo.

La quatrième personne aurait pris la poudre d'escampette avant même l'arrivée des gendarmes sur les lieux. Les déclarations officielles de la gendarmerie font état de 4 lingots pesant presque 7 kilos d'or saisis dans le cadre de ce dossier. Et les trois personnes interpellées sont actuellement mises en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy.

11 kilos. L'enquête sur ce dossier a été menée par la direction de la police judiciaire du commandement de la gendarmerie du Camp Ratsimandrava. Et les quatre lingots d'or qui ont été saisis sont actuellement scellés au niveau de la Banque centrale de Madagascar. Pourtant, certaines zones d'ombres planent sur le dossier. Et des questions méritent d'être posées.

Où sont passés les onze kilos d'or restant qui auraient été interceptés par les membres du comité local de vigilance à Anjajavy ? Pourquoi le président de ce comité local de vigilance n'a, jusqu'à présent, pas été interpellé pour établir la vérité sur la quantité réelle de lingots d'or interceptés par les habitants à Anjajavy ? Les expériences et les compétences des enquêteurs auraient-ils pu réellement contribuer à découvrir et tracer la quantité d'or réelle qui a été sur le point d'être exporté illicitement à Anjajavy ce 08 avril 2022 ?