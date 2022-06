Ile Maurice: La bataille du Champ-de-Mars - COIREC declare un "dead heat" entre MTCSL et People's Turf

L'annonce officielle a été faite dans la soirée d'hier et la décision de Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC) confirme la tendance qui se dessinait graduellement depuis que MTC Sports and Leisure (MTCSL) et People's Turf Plc (PTP) ont postulé pour obtenir la gestion et le contrôle du Champ-de-Mars, repris au Mauritius Turf Club le mois dernier par la municipalité de Port-Louis.

La COIREC, nouvelle société à qui incombait la tâche d'allouer à une entité hippique la responsabilité du Champ-de-Mars, a tranché sans exclure ni la MTCSL ni la nouvelle entité PTP. La COIREC a, en effet, alloué l'hippodrome de la capitale "on a non-exclusive basis" aux deux postulants, qui, une fois leurs licences obtenues de la Gambling Regulatory Authority, pourraient utiliser le Champ-de-Mars pour le besoin des activités hippiques, jusqu'ici l'apanage du MTC depuis 1812, "on alternate weekends".

À hier soir, il nous revient que la MTCSL et PTP pourraient être convoquées par la COIREC pour prendre connaissance des "terms and conditions" de sa décision.

Du côté de PTP, incorporée en 2021, on prête l'intention à son comité directeur d'enclencher les procédures administratives dès aujourd'hui pour l'obtention de sa licence de "racing organiser". Du reste, son Chief Executive Officer (CEO), Khulwant Kumar Ubheeram, estime que tous les "stakeholders" de l'industrie hippique sortiront gagnants de cette décision de la COIREC.

En revanche, à la MTCSL hier soir, des premiers signes de désaccord par rapport à la décision de la COIREC auraient été notés. Il faut savoir que dans sa lettre d'application à la COIREC, la MTCSL avait fait acte de candidature pour "l'utilisation exclusive" du Champ-de-Mars et la décision de la COIREC n'est pas celle souhaitée par la filiale du MTC. "Il faudra attendre pour voir comment les choses vont évoluer, mais ça paraît difficile d'avoir deux organisateurs de courses au Champ-de-Mars. On ne voit pas comment cela va marcher", nous explique un haut officiel de la MTCSL.

Certaines voix au MTC estiment, par ailleurs, que le club devra convoquer une assemblée spéciale pour décider de la marche à suivre après la décision de la COIREC de ne pas lui accorder l'exploitation exclusive du Champ-de-Mars, comme le lui garantissait la "concession de privilège" signée avec la municipalité de Port-Louis en 2008, accord résilié le mois dernier. Alors que d'autres - une poignée de membres, dont des entraîneurs - souhaiteraient voir la MTCSL explorer toutes les options possibles, y compris celle de trouver un accord avec PTP. Un des membres favorables à cette démarche concède, toutefois, que "ce sera difficile".