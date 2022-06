Madagascar: Trafic d'animaux protégés - Deux individus appréhendés en possession de 46 makis

Le braconnage de nos ressources naturelles continue malgré les efforts déployés par les différentes entités œuvrant dans la protection de l'environnement présentes dans le pays depuis des années.

Le pire est de constater que la faune et la flore endémiques, constituant la particularité de la Grande île, en sont les cibles. À Vohémar, dans la région SAVA, ce lundi 30 mai, deux individus, âgés respectivement de 30 et 29 ans, ont été arrêtés par des policiers de la direction régionale de la Sécurité publique de SAVA pour trafic et transport illégaux d'animaux protégés. Ils ont été appréhendés en possession des 46 lémuriens (makis) dont 45 qui avaient été tués et 1 encore en vie.

Renseignée sur l'existence de la chasse et du trafic de cette espèce dans la localité, la police a décidé de mener une opération pour couper court à cette mauvaise pratique. Ces deux individus et ces animaux ont été interceptés au barrage de sécurité à Manitialaka, dans le district de Vohémar. Il est à noter que les makis font partie des espèces endémiques dont la disparition est à craindre à Madagascar. Il existe pourtant des personnes qui s'en procurent et les consomment comme nourriture. L'enquête est en cours.