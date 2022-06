Madagascar: Andry Rajoelina à Dubaï - Coopération avec la Fédération Arabe pour l'économie Numérique

La dernière journée de la visite du président Andry Rajoelina aux Emirats Arabes Unis était très chargée. Après avoir rencontré dans la matinée le Vice-premier ministre et non moins ministre de l'Intérieur des Emirats Arabes Unis, Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, il a assisté par la suite à la cérémonie d'ouverture de la conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique ou Seamless Middle East 2022.

Une cérémonie durant laquelle Madagascar était mis en exergue. Invité d'honneur de cet évènement, le président Andry Rajoelina a bénéficié d'un accueil particulier de la part des participants venant de plusieurs pays du monde.

Smart village. D'après les responsables, 5.000 participants et plus de 1.000 start-up sont présents à Dubaï pour assister au Seamless Middle East 2022. Dans son discours, le Chef de l'Etat a déclaré solennellement l'établissement de la coopération avec les investisseurs du monde arabe. Afin d'être mieux armé pour affronter les défis de la transformation digitale, Madagascar a choisi d'établir une coopération avec la Fédération Arabe pour l'économie numérique (Arab Federation for Digital Economy), a-t-il annoncé.

Il, c'est Andry Rajoelina qui a notamment évoqué la construction de la nouvelle ville Tanamasoandro qui sera un smart village, mais pas seulement car cette holding accompagnera aussi la Grande île dans la mise en œuvre d'autres projets inscrits dans le Plan Émergence Madagascar.

Savoir-faire. La construction de ce projet phare du premier quinquennat du président Andry Rajoelina sera donc réalisée en collaboration avec des partenaires émiratis, notamment le Groupe Al Jaber qui est le leader mondial dans le domaine de la construction. Ce Groupe est connu pour avoir créé la ville de Dubaï. " Il est primordial de choisir un partenaire avec un savoir-faire de grande qualité, des expériences concrètes et qui accompagnera Madagascar vers cette transformation digitale" , a déclaré le président Andry Rajoelina. La signature de la coopération entre Madagascar et le Groupe Al Jaber a été effectuée durant ce déplacement du président à Dubaï.

Blocages. En effet, le Chef de l'Etat reste convaincu que le transfert vers l'économie numérique est incontournable pour le développement. Avec Tanamasoandro, le numéro Un d'Iavoloha ambitionne de faire de Madagascar, la vitrine de l'Afrique dans le domaine du développement numérique. Il n'a eu de cesse de répéter son admiration pour la ville de Dubaï qui était auparavant un désert avant de devenir la capitale mondiale de l'exemplarité, grâce à la vision de ses autorités, selon ses dires.

" Dubaï est un rêve devenu réalité" , a soutenu Andry Rajoelina qui souhaite faire de Tanamasoandro un modèle africain dans le domaine de l'économie numérique. Pour y parvenir, il souhaite bénéficier du soutien des investisseurs émiratis comme Al Jaber. Mais le chemin est encore long pour Madagascar. Il reste plusieurs blocages à surmonter. Pour ne citer que les problèmes de l'énergie.

Énergie. À noter en effet que durant le séjour à Dubaï, les domaines de l'énergie et l'agriculture étaient également au centre des discussions. En tout cas, l'on peut affirmer que le résultat de cette visite officielle aux Émirats Arabes Unis était positif. On attend désormais la venue à Madagascar des investisseurs dubaïotes, suite à cette offensive économique lancée par le Chef de l'Etat.

À noter qu'avant l'ouverture de la conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique, le président Andry Rajoelina a eu une rencontre avec le Vice-premier ministre et non moins ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan. Une occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président Andry Rajoelina et la délégation malgache seront de retour au pays ce jour.