Madagascar: Semaine coréenne - Un concert gratuit ce soir et 9 films en entrée libre à partir de vendredi

Jour J pour le concert de musique " Nuit d'amitié de Corée-Madagascar ". Ce concert a été annoncé il y a peu par l'ambassade de la République de Corée à Madagascar.

Il est organisé à l'occasion de la Semaine coréenne et aura lieu ce soir à 19h à l'Institut Français de Madagascar Analakely. Pour cette 1ère édition, un programme musical élaboré par l'ambassade et l'AMI (Anglican Music Institute) attend le public dès la tombée de la nuit. Ce sera l'occasion d'écouter jouer la cinquantaine d'étudiants et de diplômés, tous de jeunes musiciens et chanteurs malgaches qui ont bénéficié des solides formations à l'école de musique AMI, et de découvrir à la lumière de la salle de spectacle, leur performance de handball, de piano solo, de chansons et de chœur. L'événement sera en entrée libre.

En rappel, l'AMI est une école de musique occidentale ouverte en janvier 2006 à Ambohibao par le missionnaire coréen Gwangsu Yi. Dirigée aujourd'hui par Oksun Kim, un autre missionnaire, elle a pour vocation d'éduquer de jeunes malgaches à développer leur talent et à devenir des musiciens professionnels. De nombreux programmes y sont proposés aux enfants et aux adolescents tels que du chant, du piano, du violon, de la guitare, du djembé, de la valiha et la théorie de la musique. L'établissement s'attèle également à fournir une formation en musique aux étudiants des universités.

Le premier pas à été réalisé avec la création de l'UFCS ou l'University of Fianarantsoa Choir School. L'école s'apprête à engager une coopération plus étroite avec des églises et les universités nationales de 7 villes à savoir Antsirabe, Tamatave, Morondava, Tuléar, Fort-Dauphin, Majunga et Diégo. L'objectif étant de contribuer à la promotion de la culture à Madagascar

Dans le cadre de la Semaine coréenne, toujours, un deuxième événement culturel, le Festival du Film Coréen 2022 sera également ouvert au public cette semaine. Au total, neuf films coréens seront diffusés en entrée libre à partir de ce vendredi 3 juin jusqu'au dimanche 5 juin au Cinepax Tana Waterfront. Au programme, des films d'actions, d'aventures, des dramas, un film historique et une comédie. Parmi eux, Hard Days, Les Braqueurs ou encore Woochi : le magicien des temps modernes...