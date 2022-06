Afrique: Mission pas impossible

Jour J. Les pronostics vont bon train pour le match de ce soir opposant nos Barea aux Black Stars du Ghana. Face à cette équipe mondialiste, le coach Dupuis sait ce que ses joueurs ont en face, mais place en eux toute sa confiance en disant que les Barea " peuvent créer la surprise ".

Mission pas impossible

On sait déjà que dans la formation malgache, cinq pièces maîtresses manqueront à l'appel sur la pelouse du Cape Coast Stadium. Mais ce soir, Dupuis, qui a plus d'un tour dans son sac, alignera plusieurs joueurs locaux. Le match peut commencer.

A des milliers de kilomètres de là, bien au chaud - ou pas - les supporters auront les yeux rivés sur le petit (ou grand) écran. Ce premier match des Barea depuis le retour aux commandes de Nicolas Dupuis, est très attendu par les millions de supporters malgaches, après une petite " traversée du désert durant laquelle les Barea ne se trouvaient pas dans une position des plus confortables. La retransmission en direct sur la chaîne nationale, permettra aux supporters de ne pas perdre une miette de cette rencontre. Cinq autres matches des Barea entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN le seront également, à la satisfaction des supporters d'ici et d'ailleurs.

Pour ce qui est du match de ce soir, seule la victoire serait-elle belle ? Face à des adversaires qui ne sont non plus des enfants de chœur, d'aucuns, s'estimant réalistes, avancent qu'arracher un nul serait déjà une pleine satisfaction. Le coup d'envoi de ce soir à 22 heures, marquera peut-être le début d'un nouvel épisode porteur d'espoir. Sur ce point, on sera fixé bien assez tôt, c'est-à-dire, vers minuit. En tout cas, tous espèrent que la... surprise au rendez-vous ! Pour cela, il va falloir " en avoir " dans la tête, et dans les jambes.