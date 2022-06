Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Les Barea à l'épreuve des Blacks Stars ce soir

La sélection malgache affronte d'entrée les mondialistes ghanéens, ce soir, au Cape-Coast Stadium

Les choses sérieuses commencent. Les Barea de Madagascar rencontreront les Black Stars du Ghana dans leur jardin de 15 000 places à Cape-Coast, ce soir, à 19 heures locales ou 22 heures à Madagascar. Une des cinq sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde au Qatar au mois de novembre, les Black Stars débutent la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à domicile. Les protégés de Nicolas Dupuis évoluent donc en terre inconnue et non-conquis, mais affichent leur détermination.

" Les Ghanéens sont de très bons joueurs. Individuellement, ils nous sont évidemment supérieurs. Ce sont donc toutes ces individualités qui peuvent faire la différence et peuvent nous faire peur. Ils ont à nouveau recruté des joueurs de très haut niveau et sûrement meilleurs qu'à la CAN au Cameroun. Ils préparent le mondial et font actuellement partie des cinq meilleures équipes du continent. Cela doit nous donner encore plus de motivation et de courage. Nous avons tout à gagner! Rien à perdre! Jouons, apprenons et donnons du plaisir. Nous devons tout donner ", nous a confié Dupuis qui fera aussi son premier test de retour un an après.

Complet. Ces deux premières journées seront décisives pour toutes les équipes engagées à la campagne de la CAN 2023. En 2019, Madagascar a bien démarré les éliminatoires en récoltant les 6 points possibles face au Niger et l'Ethiopie. Tous les joueurs sont au grand complet à Cape-Coast après l'arrivée de Rayan Raveloson, qui a encore disputé un match, samedi.

" L'état d'esprit est bon. Les jeunes ont envie de découvrir le niveau international. Bien qu'un peu impressionnés, ils sont soutenus par les anciens. Un groupe qui vit bien ensemble, très sérieux et enthousiaste ", continue le technicien français. L'équipe a effectué l'entraînement officiel au Stade de Cape-Coast, le quatrième depuis l'arrivée de la délégation en terre ghanéenne. Sur les 24 joueurs, presque la moitié est de la nouvelle génération dont 9 locaux. " Comme je l'ai dit, des joueurs locaux vont débuter la rencontre. Ils le méritent. D'autres commenceront sur le banc.

Ce qui est important c'est que tout le monde soit concerné ", conclut Nicolas Dupuis. Les yeux des millions de footeux malgaches seront rivés sur Cape-Coast ce soir à partir de 22 heures et leur espoir sera entre les " crampons " et les " têtes " des Barea.