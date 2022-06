Algérie: Interdiction de clôturer les exploitations agricoles par des procédés non conformes

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a indiqué, mardi dans un communiqué, qu'il est "strictement interdit de clôturer les exploitations agricoles par des procédés non conformes aux normes prévues par la loi, et ce, pour assurer leur protection contre toutes formes de risques et de menaces, notamment les feux de cultures.

"Dans le cadre du renforcement des procédures de contrôle et de suivi des exploitations agricoles, et conformément à l'article n 71- de la loi n 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme, le ministère de l'Agriculture et du développement rural informe l'ensemble des investisseurs agricoles qu'il est strictement interdit de clôturer leurs exploitations par des procédés non conformes aux normes prévues par la loi, en plaçant des barrières non transparentes (films en plastique, murs et clôtures de tout type)", est-il précisé dans le communiqué.

Selon le ministère, la présente mesure s'inscrit "dans le cadre de la protection des exploitations agricoles contre toutes formes de risques et de menaces, notamment en ce qui concerne les feux de cultures".

Il s'agit, également, de faciliter le processus de surveillance, de suivi et d'intervention en cas de besoin et d'urgence, par les agents de contrôle technique afin de leur permettre de contrôler régulièrement les cultures agricoles, ajoute le document.

"Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la protection du foncier agricole", a-t-on encore souligné de même source.