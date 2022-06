Cote d'Ivoire: Passeport - Charles Blé Goudé exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance au président Ouattara

C'est fait! Après un an d'attente, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, a désormais son passeport en poche. Il l'a reçu hier des mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, SE Sallah Ben Abdelkader Hamza. Et, l'ancien pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo n'a pas mis du temps pour traduire sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts inlassables sur le chemin de la réconciliation et de la restauration de la paix dans son pays depuis la fin des crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années. " Charles Blé Goudé a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance au président ivoirien Alassane Ouattara, pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d'Ivoire, dont une étape importante vient d'être franchie ", précise le communiqué de son avocat, Me N'Dry Claver, produit à la suite de l'obtention du passeport ordinaire.

L'ex-leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), bloqué à La Haye depuis son acquittement en mars 2021 par la CPI à la suite de son procès pour crimes présumés contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, peut maintenant envisager avec sérénité son retour au bercail.

Par ailleurs, selon le communiqué de son avocat, il a réitéré son intention de regagner la Côte d'Ivoire afin d'apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Pour cela, il a annoncé que ses avocats " maintiendront le fil du dialogue avec les autorités ivoiriennes pour convenir d'un calendrier de retour ".

Il faut noter qu'en avril dernier, Charles Blé Goudé avait reçu la visite du chef de cabinet du président de la République, Claude Sahi Soumahoro. Les échanges, selon l'ancien prisonnier de Scheveningen, ont tourné autour de sa situation, notamment, son passeport et son retour au pays. Après la remise de son passeport ordinaire, les choses se précisent. Ce qui ne semble pas être du goût de ses anciens camarades de lutte, en l'occurrence les pro-Gbagbo. Qui l'accuseraient d'être un traitre.

En tout cas, face à ces accusations, Charles Blé Goudé n'est pas resté de marbre. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a apporté la réplique. "Citez-moi un seul politicien en exil qui est rentré au pays sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan ? ", s'est-il interrogé. Tout en saluant les autorités ivoiriennes avec à leur tête le chef de l'Etat, pour les efforts consentis afin qu'il puisse retrouver sa terre natale pour apporter sa pierre à l'édification d'une nation ivoirienne rassemblée, unie, paisible et prospère. Faisant ainsi fi des discours qui veulent le maintenir loin de la Côte d'Ivoire.

La classe politique salue l'acte

La classe politique apprécie cet acte qui, selon elle, participe de la décrispation de l'atmosphère politique. Dr Albert Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI, a salué ce geste fort du président de la République. " La réconciliation et la cohésion nationales se nourrissent d'actes et d'actions concrets. Je voudrais donc exprimer ma gratitude au président de la République, au ministre Kouadio Konan Bertin et au gouvernement pour ce geste fort ", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Idem pour Simone Gbagbo, ex-première dame de la Côte d'Ivoire qui écrit sur le même support : " Je voudrais également remercier les autorités pour cet acte qui contribuera certainement à la décrispation de l'atmosphère politique de notre pays ".