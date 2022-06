Cote d'Ivoire: Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie - Coulibaly Sangafowa prend fonction et décline ses priorités

Plus d'un mois après sa nomination, le 20 avril 2022, au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Coulibaly Sangafowa a pris officiellement fonction, hier. Reprenant les dossiers des mains du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana qui assurait l'intérim, Mamadou Coulibaly Sangafowa veut se mettre très rapidement au travail.

" Il nous faudra passer en revue les plans stratégiques des mines, de l'énergie et du pétrole. Surtout négocier la transition énergétique de notre pays vers des énergies propres et pérennes ", a-t-il précisé. Au niveau de l'énergie, le ministre s'est engagé à faire face, " en priorité " aux ruptures intempestives de fourniture d'électricité que subissent les ménages et les entreprises. Concernant le secteur des hydrocarbures et produits dérivés, Mamadou Coulibaly Sangafowa entend s'associer avec " les ministères concernés pour contribuer à atténuer les effets néfastes " de la crise en Ukraine sur le consommateur.

Au niveau des mines, le ministre a dit vouloir combattre le phénomène de l'orpaillage illégal et les trafics de tous genres avec plus de " détermination. " " Ce pays regorge d'un potentiel non négligeable de ressources extractives comme en témoignent les récentes découvertes d'or, de gaz et de pétrole. Il appartient à notre génération de tirer leçon des expériences des pays qui ont eu cette opportunité avant nous, pour éviter leurs erreurs et bâtir à partir de leurs succès, conformément à la vision du chef de l'Etat ", a-t-il indiqué. Bien avant, le ministre Coulibaly Sangafowa a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour lui avoir fait confiance, et surtout pour lui avoir permis de terminer son programme à Harvard.

" La formation de ce gouvernement est intervenue à un mois de la fin d'un "Exécutive Education" dans lequel j'avais été sélectionné quelques années plus tôt à Harvard. Programme que le Président de la République a bien voulu m'autoriser à terminer avant de prendre fonction ", a-t-il justifié. Remettant les dossiers, le ministre Bouaké Fofana a souligné que le ministre Sangafowa est bien à sa place. Par ailleurs, il a remercié les membres du cabinet pour cet intérim qui " s'est bien passé ".