Afrique Centrale: Sud Kivu - Des centaines de ménages de déplacés regagnent les hauts plateaux d'Uvira

Des centaines de familles de déplacés ont regagné les haut-plateaux d'Uvira, depuis mardi 31 mai, plus d'une année après y avoir fui les hostilités entre miliciens. Ce constat émane d'une mission humanitaire qui séjourne dans cette partie du pays.

Ces déplacés internes, avec bagages et autres effets, sont observés sur la route nationale numéro 5. Selon cette mission humanitaire, des camions privés devraient les embarquer jusqu'à Lemera et Kidote d'où ils devraient poursuivre leur route à pied. La semaine dernière, la MONUSCO avait tenté de réconcilier les membres de la communauté banyamulenge et bafuliiru à Kahololo, dans les moyens plateaux.

L'objectif est de rétablir la cohabitation pacifique dans cette contrée. Les acteurs humanitaires se sont accordés, mardi, que personne ne viole le droit d'un déplacé interne de retourner à son milieu d'origine. Cependant, ils se disent préoccupés de la situation sécuritaire encore volatile dans la zone de retour. Ils étaient plus de 5 000 à avoir fui, en mars 2021, les hostilités entre Twirwaneho et Maï Maï dans les hauts plateaux d'Uvira. Ces déplacés s'étaient réfugiés vers la plaine de la Ruzizi entre Bwegera, Kamanyola et Nyangezi dans le territoire de Walungu.