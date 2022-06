Afrique du Nord: L'Église copte célèbre l'entrée de la Sainte Famille en Égypte

Sakhā — Les personnes qui suivent Jésus consacrent leur famille au Seigneur, afin qu'Il la protège des pièges du temps présent, et préserve son chemin dans l'amour, le partage et la liberté. C'est ainsi que le Patriarche copte orthodoxe Tawadros II a indiqué la remise au Christ et à la Vierge Marie comme la voie privilégiée pour vivre le quotidien de la vie familiale, parsemée pour tous d'épreuves grandes et petites.

Des considérations sur ce qui peut aider la vie familiale dans les afflictions et les difficultés qui peuvent dissiper l'unité et la cohésion entre les époux et entre les parents et les enfants ont été exprimées par le Pape Tawadros hier soir, mardi 31 mai, à la veille du jour où l'Eglise copte célèbre l'entrée de la Sainte Famille en Egypte. Le Patriarche a passé la veille de la fête au monastère du martyr Demiana, dans le gouvernorat de Sacré-Cheikh, dans le delta du Nil, avec les évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs et les moniales du monastère. Aujourd'hui, mercredi 1er juin, le Patriarche préside les célébrations de la fête de l'entrée de la Sainte Famille en Egypte à l'église de la Sainte Vierge Marie à Sakhā.

En 2021, à l'occasion de la même fête, le Patriarche copte orthodoxe a rappelé que le voyage et le séjour de la Sainte Famille en Égypte sont à jamais "une bénédiction" et un motif de fierté pour la nation et le peuple égyptiens. C'est pourquoi, à cette occasion, le Pape Tawadros a exprimé son souhait de voir le jour où les Églises égyptiennes commémorent cet événement, relaté dans les Évangiles, reconnu comme une fête nationale pour tous les Égyptiens (voir Fides 2/6/2022),

Depuis des années, les autorités égyptiennes promeuvent le "Chemin de la Sainte Famille", un grand projet visant à ouvrir aux pèlerinages internationaux l'itinéraire qui rejoint les lieux traversés, selon des traditions millénaires, par Marie, Joseph et l'Enfant Jésus lors de leur séjour en terre d'Égypte, lorsque la Sainte Famille fut contrainte d'émigrer de Palestine pour échapper aux mauvais desseins d'Hérode.

Le "Chemin de la Sainte Famille", comme l'a déjà rapporté l'Agence Fides (voir Fides 5/1/2021), réunit 25 lieux chers à la mémoire des chrétiens égyptiens, en parcourant un itinéraire de 3500 kilomètres, traversant pas moins de 11 gouvernorats, du delta du Nil à la Haute Egypte.

Le 4 octobre 2017 (voir Fides 5/10/2017), le Pape François, dans le cadre de l'audience générale du mercredi, avait salué une importante délégation égyptienne venue à Rome pour promouvoir les pèlerinages sur le " Chemin de la Sainte Famille " en collaboration avec l'Opera Romana Pellegrinaggi, une institution du Vicariat de Rome, un organe du Saint-Siège, dépendant directement du vicaire du Pape, le Cardinal Angelo De Donatis.