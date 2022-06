Cote d'Ivoire: Présélection Awoulaba 2022 - Abredan Sophie Gina décroche la couronne à Treichville

La cinquième étape des présélections de l'édition 2022 du concours de beauté "Awoulaba" s'est tenue le vendredi 27 mai 2022 dans la salle des mariages de la mairie d'Abidjan-Treichville autour du thème " Le planning familial, secret de l'épanouissement de nos époux ".

Abredan Sophie Gina a décroché la grande couronne à l'issue de la compétition qui s'est déroulée dans la commune N'Zassa. L'élue de cette soirée de beauté, Abredan Sophie Gina, âgée de 30 ans et mère de deux enfants a obtenu 130/150 points. Caissière de formation, elle arborait le brassard N°10. Ses "Saraman" (dauphines) sont respectivement Aboya Constance, mère de deux enfants, aide-soignante, elle est âgée de 30 ans. Porteuse du brassard N°10, elle a eu un total de 112 points sur 150 et Kacou Salimata, porteuse du N°6, a obtenu 109 points sur 150 points. Assistante de direction et mère d'un enfant, Kacou Salimata est âgée de 25 ans. Onze candidates venues des quatre coins de la commune "N'Zassa" (Treichville) ont pris part à ce concours. Les concurrentes ont eu successivement droit à trois passages notés, à savoir en tenue boubou, maxi et etraditionnelle. L'Awoulaba Treichville 2022 succède à Yomb Josée Carène Idaline, Awoulaba Treichville 2019. Elle a reçu un terrain de 500 m2 d'une valeur de 5 000 000 de francs Cfa, et plusieurs lots en nature et en espèce.