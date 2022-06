Congo-Brazzaville: Faculté des sciences de la santé - Le professeur émérite Ange Antoine Abena honoré

Le géniteur de l'Ecole de biologie médicale à la Faculté des sciences de la santé (FSSA) de l'Université Marien-Ngouabi, le pofesseur émérite Ange Antoine Abena, a été honoré le 31 mai, lors de la formation doctorale santé et biologie humaine, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel Adouki, et des autres membres du gouvernement.

L'hommage rendu fait suite au parcours universitaire du Pr Ange Antoine Abena, avec l'instauration du programme de santé et biologie humaine qui forme à la fois les masters et les docteurs dans le domaine des sciences de la santé, a expliqué le maître-assistant à la FSSA, le Dr Miguel Landry Martial.

Le Pr Ange Antoine Abena a reçu à cette occasion les œuvres d'art, symbole de reconnaissance à son égard. Des communications ont été données par différents doctorants, notamment sur " La formation doctorale santé et biologie humaine : bilan et perspectives ", présentée par le Dr Miguel Landry Martial. Il a énuméré plusieurs activités réalisées de 2016 à 2022, estimant le bilan positif, car la formation doctorale santé et biologie humaine a produit plus d'une centaine de masters en santé et biologie humaine.

Par ailleurs, quatre docteurs ont présenté les productions scientifiques avec vingt publications tirées de leurs travaux de thèses. En effet, la leçon inaugurale a été présentée par le Dr Etienne Mokondjimobé qui a qualifié cette formation doctorale d'un lieu de réflexion. Pour sa part, le Pr Donatien Moukassa a présenté le professeur émérite Ange Antoine Abena et ses œuvres, rappelant ses différents passages aux grades d'assistant au professeur sans oublier d'autres fonctions administratives.

En ce qui concerne les axes qui ont marqué le parcours du professeur, il a souligné de nombreuses publications scientifiques dont plus de cent quinze articles et celles sur la neuropathologie et la pharmacologie des plantes médicinales.

De son côté, émerveillé et ne pouvant pas contenir ses larmes devant toute la foule venue l'honorer, le professeur émérite Ange Antoine Abena a résumé son témoignage sur l'humilité dans son mot de circonstance. Il a exhorté les étudiants à l'éthique, l'amour du pays et du travail bien fait afin de relever les défis tout en les assurant de son appui.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel Adouki, a indiqué que cette cérémonie ne doit pas seulement lui rendre hommage mais plutôt lui être reconnaissant d'avoir travaillé pendant plus de trente-cinq ans à l'Université Marien-Ngouabi. Elle a émis le souhait au professeur de participer aux prochaines assisses des états généraux de l'éducation pour venir éclairer l'alma-mater sur certains points dont l'assurance qualité.