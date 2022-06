Burkina Faso: Prix Pritzker 2022 - Francis Kéré remercie le gouvernement

Le lauréat du prix Pritzker 2022, Diébédo Francis Kéré a été reçu en audience par le chef du gouvernement Albert Ouédraogo dans la soirée du mardi 31 mai 2022.

Après son accueil triomphal par les Burkinabè et une forte équipe gouvernementale à l'aéroport de Ouagadougou, le lauréat du prix Pritzker, Diébédo Francis Kéré a été reçu par le chef du gouvernement Albert Ouédraogo, le mardi 31 mai 2022. A sa sortie d'audience, il a confié être venu dire un grand merci au Premier ministre pour la mobilisation gouvernementale lors de la remise de son prix à Londres et de son retour au Burkina. " Je sais que notre pays a une grande priorité, le terrorisme qui le traverse et nous fait tous mal.

Mais le gouvernement s'est dit que cette médaille que Francis Kéré a reçu constitue une grande fierté pour toute la Nation, une bouffée d'oxygène et qu'il va venir me soutenir. C'est pourquoi je suis venu dire grand merci au gouvernement pour ces gestes", a-t-il déclaré. Au cours de l'entretien, le Premier ministre et Francis Kéré ont aussi discuté de la valorisation des talents des jeunes burkinabè qui s'illustrent dans le domaine de l'architecture et les autres. " Nous avons échangé de l'avenir.

Que peut-on faire pour la jeunesse de cette Nation qui regorge de talents et qui manque d'opportunités ? C'est de voir comment mon domaine spécial qui est l'architecture peut créer des débouchés. Il y a de jeunes Burkinabè qui ont du talent, qui œuvrent dans divers domaines et qui ne sont pas reconnus ", a-t-il poursuivi. Pour le lauréat du prestigieux prix Pritzker, équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'architecture, il est important que le gouvernement encourage les jeunes talents pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire peut apporter de la lumière.

Pour ce qui concerne le projet de la future assemblée nationale, dont il a réalisé la maquette M. Kéré a estimé que le moment ne s'y prête pas. " Nous n'avons pas eu le temps d'aborder ce sujet. J'ai dessiné l'assemblée nationale et je l'admire. Mais pour le moment ce n'est pas la priorité. Peut-être qu'un jour, quand la paix reviendra, vu comment vous tous êtes debout, on réalisera ce projet visionnaire et je veux qu'il inspire tout le Burkina Faso, la jeunesse et les dirigeants ", a-t-il déclaré. Francis Kéré est le premier africain à qui le prix Pritzker est décerné. La remise du prix au lauréat burkinabè est intervenue le 27 mai 2022 à Londres. L'architecte Burkinabè figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde du magazine Times 2022.