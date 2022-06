Burkina Faso: MPP - Bala Sakandé jauge la mobi-lisation dans le Houet

Le Mouvement pour le peuple et le progrès (MPP) a organisé une assemblée générale de ses structures, à Bobo-Dioulasso le dimanche 29 mai 2022. Cette première sortie officielle dans la cité de Sya après le coup d'Etat du 24 janvier 2022 a permis au président du parti, Alassane Bala Sakandé de partager avec les militants de la province du Houet, des informations sur la vie de l'ancien parti au pouvoir et sur l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré.

Le bureau national politique du Mouvement pour le peuple et le progrès (MPP), avec à sa tête son président, Alassane Bala Sakandé, est venu jauger la mobilisation de ses militants, le dimanche 29 juin 2022 à Bobo-Dioulasso, après le coup d'Etat du 24 janvier 2022 qui a coûté le pouvoir au parti.

Et c'est un président qui se dit " comblé " et " dépassé " par la mobilisation d'une assemblée générale des structures qui s'est muée en assemblée générale des militants. En effet, c'est une enceinte du siège du MPP au secteur 5 de la cité de Sya bondée d'hommes et de femmes qui a accueilli Alassane Bala Sakandé et ses camarades du bureau politique national du parti.

" La mobilisation que nous avons constatée ce soir nous amène à dire que ce que d'autres ont prédit pour le MPP n'a pas pris forme à Bobo-Dioulasso. Ce qui m'amène à dire que le MPP est le plus grand parti politique le mieux implanter au Burkina Faso ", s'est satisfait l'ancien président de l'Assemblée nationale.

Pour M. Sakandé, le coup d'Etat du 24 janvier 2022 a fait trébucher le MPP, mais ne l'a pas fait tomber. C'est pourquoi, au regard de la " grande mobilisation " des militants et sympathisants de Bobo-Dioulasso, il est convaincu que le MPP, après la Transition, a les moyens de reconquérir le pouvoir. " Quelle que soit la durée de la Transition, elle prendra fin. Et la mobilisation des militants du Houet de ce jour me convainc que nous allons reconquérir le pouvoir que nous avons perdu à la suite de deux coups d'Etat ", s'est rassuré Alassane Bala Sakandé.

Le premier coup d'Etat, aux dires de Bala Sakandé, est celui perpétré par les militaires qui leur ont reproché la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. " Nous avons perdu le pouvoir parce qu'on a estimé que nous avons mal géré la crise sécuritaire. Dieu merci, ceux qui l'ont pris sont des spécialistes de la question.

Nous souhaitons qu'ils puissent venir à bout de cette crise pour nous permettre de vivre en paix ", a laissé entendre le président du MPP. Du reste, M. Sakandé a réaffirmé le soutien de son parti aux forces de défense et de sécurité et les VDP engagés dans la lutte contre le terrorisme. Alassane Bala Sakandé a reconnu qu'il y a eu des insuffisances dans la gestion des hommes.

Lesquelles insuffisances, a-t-il dit, ont été analysées afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs si toutefois, le MPP revenait au pouvoir. Le second coup d'Etat, selon le président du MPP, est celui fomenté par certains de leurs propres camarades qui ont démissionné aux premières heures du coup d'Etat militaire pour créer un autre parti politique.

Même si Alassane Bala Sakandé reconnait la libre adhésion et de démission au MPP, il a estimé que le timing choisi par leurs désormais anciens camarades n'était pas opportun. Sur la situation de Roch Marc Christian Kaboré, toujours détenu par les militaires au pouvoir, le président de l'ancien parti au pouvoir a fait savoir que des démarches auprès des personnes ressources et des organismes internationaux sont entrepris pour obtenir sa libération.