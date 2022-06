Afrique de l'Est: Conseil de Sécurité de l'ONU - Kinshasa exige le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais

Dans le but ultime de préserver systématiquement l'intégrité du territoire national contre les menaces des rebelles du M23 soutenus par Kigali au Nord-Kivu, le Gouvernement de la République est passée à la phase supérieure pour dénoncer, au plus haut niveau des Nations Unies, le soutien du Rwanda à ce mouvement terroriste.

En effet, dans une correspondance adressée au Conseil de Sécurité parle biais de Christophe Lutundula, Vice- Premier ministre et ministre aux Affaires Etrangères de la RDC, le Gouvernement exige le retrait pur et simple des troupes rwandaises sur le sol congolais.

D'après le Chef de la diplomatie congolaise qui se trouve à l'extérieur du pays, cette présence viole délibérément les dispositions prévues par la Charte des Nations Unies au droit de l'homme. Au même moment, sur place à Kinshasa,c'est le VPM et Ministre d'Environnement, Eve Bazaïba, qui sur instruction du Président de la République, a transmis officiellement au nom du Gouvernement Congolais, ce mardi 31 mai 2022, à l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC, Vincent Karega, le message de protestation et de désapprobation du soutien de son pays aux terroristes du M23.

C'est une mise en garde ferme du Gouvernement congolais au Rwanda, contre toute initiative dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix. Le Ministre des affaires étrangères de la RDC a, dans sa correspondance, fustigé cette énième violation. " Ces actes délibérés des Forces rwandaises de défense constituent non seulement des violations graves de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République Démocratique du Congo, mais aussi une agression caractérisée contre elle par la République du Rwanda et une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale ", a souligné, au nom du Gouvernement, le Chef de la diplomatie congolaise, en séjour de travail à Malabo, capitale de la Guinée Equatoriale.

A l'attention de la présidente du Conseil de sécurité, le Gouvernement congolais rappelle que l'agression que tâche d'infliger le Rwanda à la République Démocratique du Congo porte également atteinte aux responsabilités statutaires de l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde. " C'est pourquoi, le Gouvernement de la RDC, par la plume de son Ministre des Affaires Etrangères que je suis, saisit le Conseil de Sécurité de l'ONU et lui demande d'assumer toutes ses responsabilités statutaires en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale notamment en condamnant, sans équivoque et fermement, les attaques du groupe terroriste M23 contre les FARDC et la République du Rwanda pour le soutien qui lui apporte, la violation de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de la République ; en enjoignant le Gouvernement de la République du Rwanda de retirer sans délai ni condition ses troupes du territoire congolais, de cesser de soutenir directement ou indirectement le M23 et de faciliter la mise en œuvre du processus de Nairobi comme convenu par les Chefs d'Etat de Burundi, de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda, sous la médiation du président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le Président Uhuru Kenyatta ", a indiqué Lutundula.