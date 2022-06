Congo-Kinshasa: Après son sacre comme patrimoine de l'humanité - Faya Tess exporte encore la Rumba congolaise à Genève

Inscrite depuis l'année dernière dans le patrimoine immatériel culturel de l'humanité, la Rumba congolaise sera une fois de plus à l'honneur, ce week-end en Suisse. Cette musique purement congolaise sera exportée par Faya Tess la sirène d'eau douce, qui est attendue pour une soirée spectaculaire, ce samedi 4 juin 2022, en salle du centre d'Arméniens à Genève. Une production signée et organisée par la maison "JLK Prod" dans le cadre de la célébration de la Rumba congolaise.

Il faut noter que le producteur a mis toutes les batteries en marche afin que la soirée soit à la hauteur du public et surtout à la dimension de cette cantatrice qui fait la fierté de la musique RD congolaise en internationale. Pour donner encore de la saveur à l'évènement, les organisateurs ont prévu de mettre un service buffet à volonté pour les mélomanes qui vont effectuer le déplacement sur le lieu de la soirée. Rappelons que ce rendez-vous de Genève intervient juste après une soirée V.I.P à l'honneur des dames au Benin, où la Diva Faya a laissé une bonne impression devant le public africain.

Toujours à cheval entre le studio et le podium, renseigne-t-on, la chanteuse vient de mettre à la disposition des amoureux de la bonne musique un nouveau single intitulé " Rumba Thérapie ". Produit par la maison "Air Monde Culture", cet opus est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital de musique y compris Youtube. Sur le plan artistique et composition texte, cette nouvelle chanson de l'artiste musicienne Faya Tess regorge une potentialité énorme et surtout vertueuse par rapport à la thématique (message) et styles de musique (rythmique).

Musicalement, elle a travaillé avec des instrumentistes cubains dont l'âme professionnelle est fondée sur la Rumba. Il y a aussi la participation musclée de Maître Caien Madoka, un virtuose guitariste de la musique congolaise qui se distingue, encore une fois de plus, avec une guitare affirmée et appuyée. Ce monstre des six cordes a laissé une trace indélébile sur cette chanson. Et cela sous la houlette de Cantador Kanta Nyboma qui a supervisé le travail au studio. La particularité de cette œuvre est remarquable avec l'apparition de trombone qui est un instrument rarement utilisé dans les chansons congolaises. Car, on a souvent l'habitude d'utiliser les cuivres clairs. Mais Faya Tess a voulu donner un sentiment de joie, de fête en ajoutant le trombone qui apporte cette gravité d'esprit de fête. Il y a aussi la contrebasse, autrefois, utilisée par les aînés, qui a aussi donné une autre couleur en termes de sonorité.

Donc, " Rumba Thérapie " est une œuvre exceptionnelle à découvrir et à consommer sans modération. Ceux qui ont eu la primeur de savourer cette nouvelle sauce musicale témoignent que "Rumba Thérapie" relève d'une valeur ajoutée spécifique. Sa force se trouve dans le mélange de différents sons concoctés autour d'une seule chanson, riche en mélodies et rythmes. L'œuvre a été travaillée dans un esprit ouvert, engagé et métissage sur lequel sa génitrice a donné encore le meilleur d'elle pour plaire à ses fans, amoureux de la bonne musique. La Diva Faya Tess a encore une fois voulu créé la différence et prouvé son titre d'Ambassadrice authentique de la Rumba. Discipline -chant -orchestration : elle a placé encore la barre très haut.