Sénégal: Ziguinchor - Les acteurs de la filière anacarde "déchirent" l'interdiction du transport de la noix par voie terrestre

"A compter du jeudi 02 juin 2022, nous allons, par force, transporter les noix d'anacarde par voie terrestre". Ces propos menaçants de Birame Ndiaye, expriment toute la colère des acteurs de la filière anacarde fortement mobilisés hier, lundi 30 mai 2022 à Ziguinchor, et qui comptent braver l'interdiction de transport de la noix par la route.

"Nous operateurs et opératrices économiques de la filière anacarde de la région, alertons l'opinion nationale et notamment le président de la République... pour dire que toutes les conséquences qui découleront de la volonté des opérateurs économiques de reprendre le transport terrestre, le jeudi 02 juin 2022, auront comme responsable principal le Gouverneur de la région de Ziguinchor", avertit le Secrétaire général de l'Uncaois /Jappo section Ziguinchor. Démarrée à peine il y a trois semaines, cette campagne de commercialisation de l'anacarde connait des dysfonctionnements qui indisposent terriblement ces acteurs qui grognent en ce moment. Ces derniers se sont d'ailleurs fortement mobilisés hier, lundi 30 mai 2022 à Ziguinchor, pour crier leur colère. En brassards rouges, ils dénoncent non seulement l'absence de navire pour exporter la production, mais le monopole de COSAMA dans les exportations des noix dans le transport maritime.

Maillon extrêmement important dans la relance de l'économie régionale, voire nationale, la filière anacarde dont la production est estimée cette année à plus de 90 milles tonnes, pour un montant de 60 milliards de francs CFA, se heurte à une panoplie de difficultés qui risquent d'escamoter cette présente campagne. Les opérateurs économiques jugent injuste l'interdiction qui frappe aujourd'hui le transport de la noix par la voix terrestre, de Ziguinchor à Dakar. "Cette interdiction est injuste et injustifiée parce qu'elle n'est ni une loi ni un décret, encore moins un arrêté. C'est le Gouverneur qui donne souvent ordre à la Douane, à la Gendarmerie et à la Police d'arrêter ces camions qui veulent s'adonner à ce transport ; ce qui n'a aucun fondement juridique ni administratif légal", peste Mame Birame Ndiaye, le Secrétaire general de l'Unacois/Jappo.

Portant la parole de ces acteurs de la filière anacarde, il poursuit : "par ailleurs, les transporteurs ont contracté des prêts dans les banques pour se payer des camions... Nous ne comprenons pas pourquoi vouloir pérenniser cette interdiction, si l'on sait que l'exportation de la noix à partir de la Gambie, qui avait motivé cette interdiction jadis patriotique et salutaire, est devenue une vielle histoire", martèle-t-il, entouré de centaines d'acteurs de la filière.

Et comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes acteurs estiment que pour brouiller la conscience de l'opinion nationale mais aussi et surtout le président de la République, ces avocats qu'ils qualifient d'"encagoulés" de COSAMA et leurs acolytes parlent d'exportations de la noix d'anacarde par la voix terrestre. Un état de fait qui, selon les acteurs, constituent un goulot d'étranglement pour l'éclosion de la filière et le décollage économique de cette belle région où le président de la République, Macky Sall, a consentie des ressources immenses à travers des projets et programmes pour soulager les populations au Sud du pays, dans le cadre de la croisade contre la pauvreté et le chômage des jeunes, dénoncent les acteurs de la filière.

L'interprofession Cajou Sénégal prend le contre-pied de ces opérateurs économiques

Un mouvement de grogne que n'a pas apprécié le président de l'Interprofession cajou Sénégal, Boubacar Konta, qui prend le contre-pied de ces opérateurs économiques. Pour M. Konta, "le constat est que les magasins sont remplis et que le bateau Djilor qui devait assurer le transport maritime interne n'est pas disponible puisqu'il est en panne. Nous demandons de façon solennelle au président de la République d'appuyer le COSAMA, de l'accompagner à trouver un bateau porte-conteneur dans les plus brefs délais pour que cette campagne soit une réussite. Toute information contraire n'est pas une décision de l'Interprofession cajou du Sénégal et n'est pas du tout souhaitée. Le transport par voie maritime entre Ziguinchor et Dakar est notre position. Et nous demandons au plus haut niveau que l'Etat du Sénégal appuie COSAMA pour avoir un ou deux bateaux porte-conteneurs pour faciliter l'exportation de ces noix", tient à préciser le président de cette Interprofession anacarde qui évalue la quantité actuelle du produit en souffrance dans les magasins à 30 milles tonnes de noix stockés.

"Si on n'exporte pas à temps cela crée beaucoup de frais et une série de difficultés", renchérie M. Konta qui est d'avis qu'il faut plutôt rendre hommage au Gouverneur de région pour les immenses efforts consentis dans la campagne. "Le Gouverneur Guedji Diouf est un défenseur de la filière anacarde. On connait son rôle stratégique et déterminant dans l'exportation des noix. Vraiment, nous lui rendons hommage", conclut-il.

En attendant, les magasins submergés sont fermés, les camions chargés de noix immobilisés. Et les acteurs dans l'expectative attendent de savoir quoi faire de ce produit, surtout avec l'hivernage qui a démarré ; les soucis et inquiétudes vont crescendo chez les opérateurs économiques.