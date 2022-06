Cote d'Ivoire: Développement local - Le Bafing exprime sa reconnaissance à Alassane Ouattara

Le Bafing, depuis l'accession du Président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, est sur la voie d'un réel développement, grâce aux programmes mis en place dans la région.

C'est pour saluer ces efforts que les élus et cadres du Bafing ont organisé, le samedi 28 mai 2022 à la place Cibouê de Touba, un grand meeting de reconnaissance au président de la République, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, en particulier pour la région. Ce fut également l'occasion pour les filles et fils de la région de remercier le chef de l'Etat pour avoir reconduit Moussa Sanogo au poste de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

La vice-présidente du Sénat, Hadja Sara Sako, le maire adjoint de Touba, Fadiga Vamoriba, le chef central de Koro, Bakayoko Kassoum et le maire de Koonan (Ouaninou), Bamba Abou ont, tous, reconnu que le développement sonne à la porte du Bafing. Cela se traduit par la construction d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières, etc. la mise en œuvre de projets à fort impact de développement.

Outre la reconnaissance au chef de l'Etat, les intervenants ont salué le leadership du ministre Moussa Sanogo dont les actions en faveur des populations parlent pour lui. En effet, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat a inauguré, ce même samedi, le centre de santé de Sanankoro, dans la sous-préfecture de Koro. Le vendredi 27 mai, il était au centre hospitalier régional de Touba pour s'assurer du bon déroulement de l'opération de soins ophtalmologiques gratuits qu'il a initiée.

Pour Moussa Sanogo, tout cet honneur revient au Président Alassane Ouattara pour sa vision pour la Côte d'Ivoire et dont la politique sociale et de proximité porte des fruits. " On peut avoir la volonté de faire quelque chose mais il faut en avoir les capacités. La personne grâce à qui on réussit à faire tout ça, c'est le Président de la République. Merci, Président, d'avoir fait de nous l'instrument de votre capacité de développement dans le Bafing ", a-t-il indiqué. Aussi, le ministre a rassuré ses parents qu'ils continueront de bénéficier de nombreux projets importants. Entre autres, la construction d'ici à la fin de l'année 2022 de nouveaux châteaux d'eau et de 8 forages HVA ; la réhabilitation de 48 pompes hydrauliques et la construction de 58 autres.

Au niveau de l'éducation, 18 écoles vont être construites et 22 autres réhabilitées. Dans le domaine de la santé, deux centres de santé seront réhabilités et l'hôpital de Koro deviendra un hôpital général moderne, avec un bloc opératoire et du matériel médical. En ce qui concerne les routes, l'axe N'golodougou-Booko viendra s'ajouter aux axes Touba-Ouaninou et Touba-Séguéla dont les travaux sont en cours.