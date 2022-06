Cote d'Ivoire: Gbeleban - Le maire Sita Ouattara offre une ambulance médicalisée à l'hôpital général

Trois couveuses, une ambulance médicalisée flambant-neuve, 25 motos et 15 tricycles. Tel est le don du maire Sita Ouattara à l'hôpital général de Gbéléban ce samedi 28 mai 2022.

" Ces dons inestimables amélioreront à n'en point douter la qualité de vie, le courage au travail du personnel soignant et partant, l'état de santé des hommes et des femmes de notre commune et du département ", a déclaré le maire Sita Ouattara.

Pour Dr Monné Léon, directeur général de l'hôpital de Gbéléban, ce don vient renforcer les efforts du corps médical et rend opérationnel la prise en charge des patients.

De nombreux témoignages des femmes et hommes soulignent que Sita Ouattara n'est pas à son premier don. Car depuis qu'elle est à la tête de la commune, la ville rayonne dans un environnement sain, les femmes sont prises en charge à travers le FAFCI pour leur autonomisation, les jeunes vaquent tranquillement à leurs occupations et les populations respirent un vent de cohésion et d'union.

"C'est avec faste que nous recevons cette ambulance médicalisée qui vient soulager toute la population de Gbéléban. Car elle va faciliter l'évacuation des malades vers l'hôpital d'Odienné", a relevé Sylla Mariam, une habitante de Gbéléban.

Rappelons que Sita Ouattara a été distinguée meilleure maire et a reçu le prix spécial panafricain ICS en 2021-2022.