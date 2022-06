Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Danho réceptionne le stade de Yamoussoukro

Le ministre des Sports Paulin Claude Danho a provisoirement réceptionné, ce lundi 30 mai, le stade de Yamoussoukro. Construit dans le cadre de la CAN 2023, cette enceinte abrite, le vendredi 3 juin, la première journée des éliminatoires de la 34e édition de la CAN entre la Côte d'Ivoire et la Zambie.

"C'est le premier stade que nous réceptionnons ce jour dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023", a-t-il indiqué. Ajoutant que "c'est un bel édifice architectural réalisé dans les règles de l'art, et qui a été homologuée par la Confédération africaine de football (CAF)". Paulin Danho s'est dit heureux parce le stade de Yamoussoukro lance le compte à rebours pour les infrastructures pour la CAN 2023. Il a ensuite invité les Ivoiriens à effectuer nombreux le déplacement pour non seulement venir soutenir les Eléphants mais aussi découvrir ce "qu'on peut faire de grand et de beau quand on de la vision" à l'instar du président de la République, Alassane Ouattara qui "veut un développement holistique pour notre pays".

Après avoir retracé l'historique du stade avec la pose de la première pierre par l'ancien Premier ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, le ministre Danho a félicité toutes les personnes et entreprises qui ont œuvré à la réalisation de l'infrastructure.