Afrique: Aquathlon - L'Entêté et Staub affûtent leurs armes avant deux compétitions africaines

Qui a dit qu'un aquathlon ne servait à rien ? Dans le cas de Laurent L'Entêté et de Julie Staub, le 'time trial' organisé par la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri), le 28 mai dernier, à Mont-Choisy, a servi de dernière préparation à nos champions avant deux "African Cups" en Tunisie et au Ghana.

Deux triathlètes, deux styles, mais un objectif commun : les Jeux du Commonwealth à Birmingham en Angleterre (28 juil-let-8 août). Pour s'y pré-parer, ils n'hésitent pas à prendre part aux épreuves organisées par la FMTri ou celles qui se déroulent en Afrique. De ce fait, Lau-rent L'Entêté et Julie Staub ont pris part à l'aquathlon de Mont-Choisy afin d'être prêts pour deux prochaines compétitions africaines.

Ces deux événements, qui se tiendront tout d'abord à Yasmine Hammamet le 4 juin en Tunisie, puis à Accra, au Ghana, le 11 juin, devraient non seulement leur servir de repères avant les Jeux de Bir-mingham mais aussi les aider à glaner des points au classe-ment mondial. Et ce, en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Dans sa tête, Laurent L'Entêté se fixe des objectifs assez élevés. Et, pour lui, l'aquathlon de samedi dernier devait servir de tremplin pour les échéances africaines à venir. "Un aquathlon peut être considéré comme un entraînement. Toutefois, il me permet d'y aller à cent pour cent - comme cela a été le cas à Mont-Choisy - dans ce que je fais, jusqu'à mes dernières limites. C'est différent d'un triathlon où je dois constamment gérer mes efforts. A Mont-Choisy, je ne suis pas venu pour faire une performance en natation. Mon objectif était de bien cou-rir. Je suis satisfait.

Ce n'est pas un parcours où nous pouvons faire de bons chronos. Néanmoins, je suis content de ma course ; je quitterai Maurice mardi (31 mai) pour la Tunisie. La compétition y aura lieu samedi prochain (4 juin). Puis, le lundi 6 juin, je m'envolerai pour le Ghana et serai en lice le samedi 11 juin à la compétition qui se tiendra à Accra. En Tunisie, l'objectif sera d'être confronté à une soixantaine de participants au départ. Nous verrons, Julie et moi, où nous nous situons et nous nous préparons en fonction de cela en attendant les Jeux du Commonwealth (28 juillet-8 août à Biringham)", ajoute le champion de Maurice de triathlon.

Dans une approche différente de celle de Laurent L'Entêté, Julie Staub a plutôt misé sur la prudence à Mont-Choisy, et ce, afin d'être totalement opérationnelle tant en Tunisie qu'au Ghana. "Pour cet aquathlon, l'important était de ne pas pousser. En natation, cela s'est bien passé. En aquathlon, quand on entre dans l'eau après la première course à pied, on a le cœur qui bat très vite. Il faut juste s'habituer à cela. Mais je me devais d'être prudente et ne pas me fatiguer avant ma compétition en Tunisie le 4 juin.

A Yasmine Hammamet, beaucoup d'Africaines seront présentes ainsi que des Européennes. Le niveau sera très relevé mais je reste confiante. Ce sera une course difficile mais je veux la faire. Au Ghana, ce sera plus pour les points (NdlR : les qualifications pour les JO 2024 ont déjà repris de-puis le 27 mai). Mais le but final reste les Jeux du Commonwealth. Ils approchent. Mais on s'entraîne au maximum. Ces deux voyages seront des points de repères avant Birmingham, surtout celui de Tunisie où il y aura beaucoup de participantes. Cela dit, je reste satisfaite de ma course à Mont- Choisy", déclare Julie Staub.

Notons deux autres satisfactions à cet aquathlon : Adrien Toulet et Thomas Leung For Sang (triathlètes présélectionnés pour les Jeux de la CJSOI), qui étaient blessés il y a encore quelques semaines - le premier aux mollets et le second au genou - ont pu concourir sans ressentir de douleurs (voir hors-texte). Enfin, les plus jeunes, âgés de 11 à 13 ans, ont eu eux aussi l'occasion de participer à l'aquathlon de la FMtri sur des distances plus courtes, histoire de pré-parer la relève ; un petit mot également pour Peter Scott (vétérans 3) et Velen Burtun qui se sont battus jusqu'au bout afin de réaliser des performances honorables.

RÉSULTATS

AQUA U16 + MEN Distance 2.5km Run x 800m Swim x 2.5km Run

1 - Laurent L'ENTETE..................0:31:07

2 - Adrien TOULET..........................32:48

3 - Boris TOULET.........................0:33:27

4 - Justin CATHERINE.................0:36:48

5 - Thomas - LEUNG FOR SANG.0:38:27

6 - Ronish- ARDJOON.................0:41:12

AQUA U16 + FEMALE Distance 2.5km Run x 800m Swim x 2.5km Run

1- Julie STAUB.............................0:35:36

2 -Rebecca ESPITALIER NOEL.....0:39:57

3- Riya DHURMA.........................0:42:04

.AQUA VET 3 MALE Distance 2.5km Run x 800m Swim x 2.5km Run

1 - Peter Scott......................... - 0:44:23

2- Velen Burtun........................ - 0:53:48

AQUA U13 FEMALE - Distance 625m Run x 400m Swim x 625m Run

1- Tessa NEWAJ.....................F - 0:13:51

2 - KeshinibyeARDJOON.............0:16:08

AQUA U13 MALE - Distance 625km Run x 400m Swim x 625km Ru

1 - Alvin SANNASSEE..................0:14:27

.AQUA U11 FEMALE - Distance 312m Run x 200m Swim x 312m Run..........

1 -Tea NEWAJ.............................0:08:51

.AQUA YOUTH MALE - Distance 312m Run x 200m Swim x 312m Run

1 - Edvin SANNASSEE................0:09:30

TÉMOIGNAGES

ADRIEN TOULET, 15 ans : "Je suis très heureux de ma prestation à Mont-Choisy. Je ne suis plus blessé et ai repris confiance en moi. Ma physiothérapeute m'avait dit que je devais revenir à 100% de mes capacités à la fin du mois de mai. Lors de la première course à pied, j'étais plus frais et ai couru plus vite. Mais il me semble que je manque encore de vitesse. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus quand j'étais blessé. En revanche, j'ai gardé de l'endurance. En natation, j'ai pu dépasser Boris Toulet et sortir deuxième de l'eau. En course à pied, j'ai pu terminer à la deuxième place également. S'agissant des Jeux de la CJSOI, je viens de reprendre plus sérieusement les entraînements."

RIYA DHURMA, 15 ans : "En course à pied, j'ai eu de la peine. En effet, après la pre-mière course à pied, je ne sentais plus mes jambes quand je suis entrée dans l'eau. Après 100 mètres de nage, je me suis sentie mieux. Et en sortant de l'eau, je manquais d'air. Mais lors de la seconde course à pied, après la première boucle, je me suis sentie mieux. Lors des Championnats de Maurice de natation (30 juin-3 juillet), je compte améliorer mes temps sur 800 mètres, dans l'optique des Jeux de la CJSOI en décembre, à Maurice."

THOMAS LEUNG FOR SANG, 16 ans : "Mon genou va bien. Il est à 100 % rétabli. Cet aquathlon était plutôt un test et cela s'est bien passé. En course à pied, j'ai été plus à l'aise qu'avant et cela m'a aidé à aller plus vite. En natation, c'était difficile au début mais après cela tout est rentré dans l'ordre."

BORIS TOULET, senior : "J'ai fait une bonne première course à pied et ai été le deu-xième athlète à entrer dans l'eau. Adrien Toulet m'a dépassé dans l'eau pour sortir deuxième après Laurent et j'en suis très satisfait. J'ai un peu fait le lièvre pour Adrien en course à pied. Je me suis entraîné à la course à pied deux semaines avant de venir à Mont-Choisy. Je savais que Laurent allait courir à un rythme plus élevé et donc lui faisait sa course. Je voulais voir s'il allait pouvoir tenir le rythme. J'ai poussé un peu en course à pied. En natation, j'aurais dû attendre et le rattraper. Mais je n'ai pas eu de bonnes sensations. J'ai quelque peu ralenti après la première boucle en natation. Je me suis concentré pour finir cette deuxième épreuve avec de bonnes sensations. Pour la deuxième course à pied, je me suis senti mieux qu'au Morne où j'avais eu des crampes. J'ai été heureux de voir Adrien bien terminer sa course. C'était bon de voir qu'il a pu se concentrer sur ses propres efforts."

ALAIN ST-LOUIS, président de la FMTri : "Nous remercions Atlantis Diving et Velen Burtun d'avoir mis des bateaux à notre disposition pour la bonne marche de cet aquathlon. Pour la FMTri cet événement était important dans la mesure où il a permis à nos triathlètes de se préparer pour les échéances futures, notamment les African Cups de Tunisie et du Ghana où Laurent L'Entêté et Julie Staub étaient en lice. Nous avons aussi une pensée pour les présélectionnés de la CJSOI qui ont eu l'opportunité pour l'événement de décembre à Côte-d'Or."