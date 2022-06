Ile Maurice: Projet hôtelier à Roches-Noires - La demande de permis EIA "put aside"

Les zones humides de Roches- Noires seront-elles préservées ? L'on se souvient que des écologistes avaient soumis leurs commentaires pour s'opposer au projet de PR Capital de construire un Resort Hotel avec 90 villas de luxe sur une superficie de 44 hectares.

Mais, nouveau développement, alors que tout le monde attendait une décision du département concerné, l'on apprend que le permis Environmental Impact Assessment (EIA) déposé par le promoteur a été mis de côté (put aside) . En effet, dans une correspondance datée du 26 mai, le directeur de l'Environnement par intérim écrit que : "Notice is hereby given that EIA Application for Proposed Resort Hotel Development at Roches Noires by PR Capital (Mauritius) Ltd has been set aside."

L'hôtel devait être le premier projet à être construit sur un terrain d'environ 358 hectares qui fait partie du Masterplan du Roches Noires Smart City (RNSC). Les contestataires n'ont pas tardé à réagir à la nouvelle. "En espérant que les promoteurs se sont rendu compte que leur projet de smart city n'est pas compatible avec le site. (... ) Restons vigilants", écrit la Platform Moris Lanvironnman sur sa page Facebook. Gada Schaub, du groupe Protégeons l'écosystème de Roches-Noires, se dit soulagée de cette décision mais explique qu'il faut être vigilant.

"Je suis soulagée. Mais il faut rester prudent car les promoteurs peuvent représenter un projet modifié. La Plateforme pour la protection de l'écosystème de Roches-Noires reste donc aux aguets et espère que cette zone extrêmement sensible pourra être un jour classée et protégée durablement."

Pour rappel, le site se trouve dans un environnement sensible. Selon les documents de l'EIA, le développement du Resort Hotel devait s'articuler autour du barachois existant et de trois zones écologiquement sensibles, tout en respectant une zone tampon de 30 m de la végétation de mangrove et de ces zones sensibles.