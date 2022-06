Ile Maurice: Permis expirés - Des travailleurs étrangers angoissés

Ils sont des milliers... Des travailleurs étrangers attendent que le ministère de tutelle renouvelle leur contrat de travail. En attendant, ils vivent dans la peur, suspendus à un "morceau de papier" qui décidera de leur avenir.

C'est le syndicaliste Fayzal Ally Beegun qui a attiré l'attention sur ce problème, après avoir été contacté par les principaux concernés. "Ils ont peur de sortir de leurs dortoirs car ils ne savent pas si les officiers de l'immigration ou même ceux de la police vont les interpeller. La crainte de l'expulsion plane sur eux."

Selon le président de la Textile Manufacturing and Allied Industries Workers Union, les dossiers de chacun diffèrent. "Certains ont accepté de prolonger leur contrat avec leur compagnie. D'autres, après la fermeture de leur usine, ont été embauchés au sein d'autres entreprises et leur permis de travail tarde à être émis. Pourtant, ils travaillent déjà avec leur nouveau patron." Il déplore dans la foulée que certains parlent de manque de main-d'œuvre sur le marché local. "Il y a des gens qui veulent travailler mais le ministère met des mois à compléter les formalités... "

Justement, au niveau de la Victoria House, on est déjà au courant de ce problème. "Il faut savoir que durant les périodes de lockdown, avec l'expiration des permis de travail des étrangers, le gouvernement avait opté pour un renouvellement automatique des contrats. Toutefois, les employeurs devaient compléter les formalités d'usage quand les activités économiques ont repris normalement", confie un préposé du ministère. Ce dernier avance que c'est à ce moment qu'il y a eu du retard. "Il y a eu un rush et la procédure a été retardée à cause, notamment, d'un crash informatique de l'e-Work Permit System. Subséquemment,le processus a dû êtresuivimanuellement, ce qui a provoquéces retards."

Néanmoins, une solution a été trouvée entre-temps pour ne pas pénaliser travailleurs et employeurs "Le gouvernement vient de décider de délivrer des permis de travail provisoires prochainement. La Banque de Maurice et le Passport and Immigration Office en ont déjà étéinformés afin qu'ils reconnaissent ces documents."