Cote d'Ivoire: Coris Bank International Côte d'Ivoire - Le ministre Adama Coulibaly rassure le secteur privé de l'accompagnement du gouvernement

Le Groupe Coris Bank international Côte d'Ivoire vient de se doter d'un nouveau siège à Abidjan Treichville zone 1.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, représentant le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé l'inauguration du nouveau siège de cette institution bancaire, ce samedi 28 mai 2022.

C'était en présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo, du ministre burkinabè de l'Economie et de la prospective, Seglaro Some et de l'ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco A'Salfo, du groupe Magic System.

Intervenant, le ministre Adama Coulibaly a indiqué que l'inauguration du nouveau siège revêt un intérêt particulier pour le Gouvernement ivoirien parce qu'elle s'inscrit, parfaitement, dans la dynamique de développement économique de notre pays, appuyé par un secteur financier performant.

Il a rappelé à cet effet que la vision du Président de la République, Alassane Ouattara et son ambition de faire figurer rapidement la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, amènent le gouvernement à résoudre sous la direction du Premier ministre Patrick Achi, plusieurs problématiques, dont celle du financement de l'économie.

" À cet égard, le gouvernement s'est résolument engagé à accompagner le développement du secteur privé dans toutes ses composantes. L'objectif est de consolider le rôle de ce secteur comme principal levier d'une croissance économique forte, inclusive, soutenue et pourvoyeuse d'emplois. Cela n'est possible qu'avec une forte contribution du secteur financier ce qui nécessite la création d'institutions financières fortes dotées d'un capital adéquat, capable d'opérer efficacement au bénéfice des actionnaires et de l'économie nationale. (... ) ", a souligné le ministre. Et de préciser qu'à moyen terme, les grands projets d'investissement retenus dans le cadre du Plan National de Développement 2021-2025 d'un coût global de 59 000 milliards de FCFA, dont 74% devront être mobilisés auprès du secteur privé.

En sus, le ministre Adama Coulibaly a profité de l'occasion pour féliciter le groupe pour ses performances remarquables depuis son installation dans le pays.

Pour sa part, le président du Conseil d'Administration de Coris Bank international Côte d'Ivoire, M. Djakaridja Ouattara, a réitéré ses remerciements au gouvernement ivoirien les efforts entrepris en faveur du développement du secteur privé.

Poursuivant, il a confié que les travaux dudit siège ont débuté le 30 mars et ont duré 3 ans. " D'un coût de 8 225 000 000 FCFA, le bâtiment est édifié sur une superficie de 1300 m2. Il comprend 7 étages, une salle de marché ultra-moderne, de nombreux bureaux, une salle de formation, de sports, de restauration ", a détaillé le PCA, non sans ajouter que l'édifice a été financé sur les propres fonds de l'institution.

Présente en Côte d'Ivoire depuis 2013, la filiale ivoirienne du Groupe Coris Bank International prévoit des ouvertures prochaines d'agences dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays.