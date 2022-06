Cote d'Ivoire: Football-LDC 2022 - Les fans ivoiriens ont vibré

Une atmosphère digne des grands matches à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Pour la finale de la Ligue des champions, le samedi 28 mai, Brassivoire a sorti le grand jeu afin de permettre aux supporteurs de Liverpool et du Real Madrid de vivre leur passion.

A l'occasion, l'entrepreneur Jil Ndia, capitaine des supporters du Real Madrid, et l'influenceuse Edith Brou Bleu, celle du Liverpool FC, ont chauffé à blanc le nombreux public qui a effectué le déplacement. Autorités, chefs d'entreprise, sportifs nationaux et internationaux, cadres et artistes ont ainsi suivi la rencontre dans une belle ambiance. "L'UEFA Champions League est l'une des meilleures compétitions sportives au monde.

Elle dispose d'une audience internationale inégalée et présente des standards d'organisation très professionnels. Heineken est une marque premium internationale qui est produite avec excellence. Tous ces atouts font qu'il s'agit là d'une association parfaite entre la plus belle compétition de club au monde et la marque de bière la plus distribuée de la planète", a expliqué la directrice des Affaires institutionnelles et juridiques, Mme Bintou Appia, représentant le DG de la société brassicole Laurent Théodore.

Depuis le début de la compétition, des milliers d'Ivoiriens ont eu l'opportunité, à chaque journée, de vivre leur passion à Abidjan et l'intérieur du pays dans plus de 150 points de vente.