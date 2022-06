Cote d'Ivoire: Tourisme - Siandou Fofana présente les avancées de Sublime Côte d'Ivoire à la Conférence FITA à Tunis

Mettre en lumière le leadership ivoirien dans la résilience de la région Afrique. C'est l'un des objectifs de la présence, les 25 et 26 mai 2022, du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, au panel de la Conférence " FITA "(Financing Investments & Trade in Africa), tenue dans la capitale tunisienne. In fine, les travaux ont débouché sur des perspectives optimistes fondées sur une mutualisation des moyens et la consolidation du Country-Branding continental.

Aussi, membres de gouvernements et représentants d'organisations internationales, aux côtés d'experts, chefs d'entreprises et investisseurs, ont fait la radioscopie de l'industrie touristique africaine dans un contexte post-Covid-19, autour du thème : "le Tourisme, moteur de développement d'une Afrique durable et inclusive".

Cette rencontre de haut niveau visait à définir les capacités de capter les investissements multilatéraux dans le secteur de l'industrie touristique du continent et proposer les ressorts d'un rebond viable de l'écosystème au sortir de la crise pandémique de la Covid-19. A la lumière d'une résilience observée, Siandou Fofana a exposé sur la pertinence du recadrage de la stratégie nationale de développement touristique " Sublime Côte d'Ivoire ".

Le tout, avec désormais un ancrage interne et régional fondé sur des infrastructures de proximité, de connectivité aérienne, d'allègement fiscaux, de développement territorial hors-métropoles, l'employabilité des jeunes par une formation adaptée aux exigences de nouveaux paradigmes. Sans omettre que cela se fait sous le prisme de la digitalisation et une promotion du patrimoine endogène. Mais aussi, en sa double qualité de président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme (CAF/OMT) et du Conseil exécutif de l'OMT, sur la thématique "Le Tourisme comme secteur de développement de l'Afrique : défis et opportunités".

Le ministre ivoirien a co-animé un panel en compagnie du ministre en charge du Tourisme de la Tunisie, ainsi que Mme Elcia Grandcourt, directrice Afrique de l'OMT et Mossadeck Bally, président du groupe Azalaï.

Mme Elcia Grandcourt a salué la contribution de la Côte d'Ivoire à la résilience du tourisme africain, par l'entregent du ministre Fofana qui a su regrouper tous les ministres africains du Tourisme, justement, autour de cette vision dynamique et stratégique d'un programme d'action commun autour de la "Marque-Afrique" pour le tourisme, pour "une croissance inclusive".