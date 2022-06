Sénégal: Oumy Sall Mbacké, vice-présidente du Collectif des acteurs touristiques du Sénégal - Une promotrice de la " Destination Sénégal "

Oumy Sall Mbacké, c'est une quinzaine d'années au service du Tourisme. Après des études consacrées à ce secteur, elle a diversifié ses expériences dans presque toutes les branches du tourisme.

Aujourd'hui vice-présidente du Collectif des acteurs touristiques du Sénégal (Cats) et Directrice d'une agence spécialisée dans le Tourisme, l'événementiel et la Communication, elle veut contribuer davantage à la diversification des offres locales afin de vendre la Destination Sénégal, riche de ses cultures et des ses sites. À côté du tourisme, la politique constitue pour elle, un chemin pour participer au développement économique du pays.

Elle vit le tourisme avec passion ! Le 10 juillet 2021, Oumy Sall Mbacké est aux côtés des acteurs touristiques. Cette fois-ci, son périple et sa soif de découvertes l'ont menée à Sipo. Malgré une chaleur de plomb, elle déborde d'énergie, parée d'un tee-shirt blanc. Visage jovial, mine rayonnante, elle ne cesse de manifester son admiration pour la reine presque centenaire, Fatou Mané. Le téléphone tout le temps en marche, elle ne cesse de prendre photos et vidéos pour avoir des souvenirs de cette figure culturelle et touristique.

En un moins d'un an, elle y est retournée, quelques semaines après le décès de la reine de Sipo Fatou Mané ( rappelée à Dieu le mardi 3 mai 2022). À la place de l'ambiance festive de ce jour de consécration, la solitude et la tristesse l'envahissaient. La communauté touristique et elle, en grande partie venait de perdre un soutien de taille dans la promotion du tourisme local. " Son décès nous a beaucoup affecté parce qu'elle était le cordon ombilical de notre collectif. Cet événement malheureux nous a touché.

Être à Sipo sans la rencontrer, c'était difficile à concevoir pour nous. Ainsi nous avons tenu à sensibiliser sa famille à s'unir pour pérenniser sa mémoire ", témoigne-t-elle, d'une petite voix. L'avenir du tourisme fait partie de ses préoccupations et motivations quotidiennes. Le samedi 20 octobre 2021, vêtue d'un ensemble jaune, elle figure parmi les panélistes choisis pour animer la Journée de rencontre des professionnels du secteur. Son intervention est axée sur l'entreprenariat et le développement économique et touristique.

Aujourd'hui, l'une de ses plus grandes satisfactions est de voir ce secteur se relever des contrecoups de la Covid-19. " Le secteur touristique se comporte plus ou moins bien. Au début de la Covid-19, c'était carrément le Ko. Tout était à terre. Maintenant l'accompagnement de l'Etat a permis aux acteurs de survivre. La Covid-19 a permis au Sénégal de découvrir le pays car on est resté chez nous et on a eu l'occasion de découvrir les localités très intéressantes. L'activité a commencé à prendre de l'envol grâce au digital. Les étrangers commencent à revenir, le Sénégal accueille de grands événements. Ce qui contribue au développement de plusieurs secteurs ", diagnostique Mme Mbacké . Ainsi elle plaide pour que l'Etat permette aux Petites et moyennes entreprises de bénéficier des retombées des grands événements afin de développer leurs entreprises.

Un profil touristique

Presque toute sa vie tourne autour du Tourisme. Malgré sa jeunesse, plus de quinze années de sa vie ont été consacrées à ce secteur. " J'ai fait mes études supérieures dans le secteur touristique ", informe d'entrée Mame Oumy Sall Mbacké. Après le Baccalauréat, elle obtint un Brevet de technicien supérieur (Bts) en Conception, accueil et production des offres touristiques. " En dehors du Bts, je suis également titulaire d'une maîtrise en Gestion des entreprises touristiques et hôtelières à l'Ecole supérieure polytechnique de Dakar ", révèle-t-elle. Des aptitudes qui lui ont permise de bien s'intégrer dans ce secteur faisant presque le tour des différentes branches. " J'ai des expériences assez diversifiées. J'ai commencé par l'Agence de voyage où j'étais été agent de comptoir. J'assistais aussi le chef d'agence sur tout ce qui est mouvement et transfert touristique. J'ai eu également une expérience hôtelière car je remplaçais parfois le responsable de l'hébergement ", ajoute Oumy Sall Mbacké.

Ensuite, elle s'imprègne des voyages de motivation organisés pour la clientèle extérieure. Un produit, qui souligne-t-elle, permet de concevoir des produits et offres adaptés aux clients notamment les entreprises. Dans sa carrière d'une quinzaine d'années, la passionnée de l'activité touristique a également taquiné la communication en tant que responsable commercial et marketing d'un groupe de presse puis du service marketing et commercial d'un hôtel.

Après toutes ces expériences capitalisées, Oumy Sall Mbacké décide en 2017 de créer sa propre agence pour développer des activités événementielles, de communication et de tourisme. Aujourd'hui, après ce riche parcours, elle est plus que jamais déterminée à contribuer à retravailler l'offre, à travers l'intégration des produits du terroir, l'histoire de chez nous, et la promotion des sites méconnus, surtout en sa qualité de vice-présidente du Collectif des acteurs touristiques du Sénégal (Cats). " Dans nos produits touristiques, nous intégrons des visites culturelles selon l'itinéraire tracé. Mais aujourd'hui, l'accent doit être mis sur cette forme du tourisme, qu'est le tourisme culturel afin de rendre plus attractive l'offre et de participer davantage à la promotion du tourisme ", propose la vice présidente du Collectif des acteurs touristiques.

Un engagement politique pour le développement économique

À côté du Tourisme, Oumy Sall Mbacké est également présente sur le terrain politique puisqu'elle est la responsable des femmes du Parti pour la vérité et le développement (Pvd), dirigé par Serigne Modou Kara. " Je suis militante du Parti pour la vérité et le développement (Pvd) qui tire ses valeurs des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis la responsable des femmes. Et je suis dans la politique pour la vérité et le développement. Nous sommes dans la politique de développement ", remarque-t-elle. Avec la coalition Benno Bokk Yakaar à laquelle appartient le Pvd, elle a participé aux Élections locales et se voir élue première adjointe au maire de la Commune de Baba Garage.

Sur le terrain politique, Oumy Sall Mbacké est une militante de l'autonomisation des jeunes et des femmes. " J'accompagne les femmes dans les activités de développement comme le maraîchage en leur offrant des arrosoirs et des semences. Nos actions consistent également à contribuer à l'accès aux financements sans intérêt, à travers un système revolving. Nous favorisons également le commerce entre les femmes de la région de Diourbel par la création de centrales d'achat ", explique-t-elle, toujours prête à servir le tourisme et l'économie du pays.