Congo-Brazzaville: Société civile - Des acteurs se forment à la rédaction des projets

Les représentants des organisations de la société civile, venus de plusieurs départements du pays, suivent à Brazzaville, du 1er au 3 juin, un séminaire de formation sur la rédaction des projets à présenter aux partenaires afin d'obtenir des financements.

" Force est de constater la survivance des faiblesses notoires dans la rédaction des projets viables à soumettre au financement des partenaires et agences de financement, entre autres, la Coopération française, la Délégation de l'Union européenne, l'ambassade des Etats-Unis, les agences du système des Nations unies, tous engagés à aider la société civile congolaise à se mettre à la hauteur des défis nationaux ", a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, à l'ouverture du séminaire.

Les communications suivies des cas pratiques en groupe porteront sur l'existence et les missions des organisations de la société civile ; la problématique du financement des organisations de la société civile ; les modalités d'élaboration des projets ; l'implémentation et évaluation d'un projet. Le séminaire en cours, selon Céphas Germain Ewangui, aboutira à la mise en place des services d'assistance et d'accompagnement des différentes organisations dans l'élaboration et la soumission des projets crédibles.

Les acteurs de la société civile qui y prennent part sont venus des départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou, du Pool, de Brazzaville, des Plateaux, de la Cuvette-Ouest. " Bientôt, nous mettrons tout en œuvre pour atteindre les autres départements, notamment la Cuvette, la Sangha et la Likouala ", a annoncé Céphas Germain Ewangui.