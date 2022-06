Algérie: Industrie - Développer les partenariats et les investissements entre le pays et l'Italie

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a appelé à développer et à intensifier les partenariats et les investissements entre l'Algérie et l'Italie, lors d'une audience accordée mardi à une délégation parlementaire italienne conduite par Piero Fassino, Président de la Commission des affaires étrangères et européennes à la Chambre des députés Italienne, indique un communiqué du ministère.

M. Zeghdar a rappelé, lors de cette rencontre, les relations "historiques" liant les deux pays, soulignant que ces relations "connaissent une nouvelle étape à la lumière des visites présidentielles mutuelles", précise le communiqué.

M. Zeghdar a rappelé, en outre, certaines filières industrielles dans lesquelles l'Algérie souhaiterait développer des projets de partenariat avec l'Italie, à l'instar des industries alimentaires, pharmaceutique, mécanique et de transformation.

Pour sa part, le président de la délégation parlementaire a exprimé la volonté de son pays de "consolider les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie", notamment dans le secteur industriel, appelant à "l'intensification des rencontres d'affaires et des forums économiques pour examiner les opportunités de partenariat", conclut le communiqué.